Aman aman! Threads'in adı az daha bu oluyormuş

Instagram Başkanı Adam Mosseri, Threads için daha önce düşünülen isimleri açıkladı. İşte detaylar..

Meta şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Instagram'ın, yaz aylarında tanıttığı mikroblog uygulaması Threads, kullanıcılarına sunduğu yeni özelliklerle dikkat çekiyor. Instagram Başkanı Adam Mosseri, Threads uygulamasının ilk düşünülen isimlerini paylaştı.

Epigram ve Textgram ismi düşünülmüş

Uygulama için düşünülen isimler arasında "Epigram" ve "Textagram" bulunuyordu. Mosseri, bu isimlerin kullanılmayarak Threads isminin tercih edildiğini belirtti.

Threads, başlangıçta popülerlik kazanmasına rağmen ilgi kaybetmiş, ancak son güncellemelerle tekrar kullanıcı çekmeyi başararak 100 milyon kullanıcı seviyesine ulaştı. Instagram, Threads ile Twitter'a (X'e) doğrudan rakip olma amacını taşıyor.