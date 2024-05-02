Amazfit'in akıllı yüzüğünün fiyatı belli oldu

Giyilebilir teknoloji dünyasının heyecanla beklediği Amazfit Helio Ring'in çıkış tarihi ve fiyatı sonunda açıklandı.

Giyilebilir teknoloji pazarının önde gelen isimlerinden Amazfit, merakla beklenen yeni ürünü Helio Ring'in çıkış tarihini ve fiyatını nihayet duyurdu. Sporcular ve aktif kullanıcılar için tasarlanan bu akıllı yüzük, 15 Mayıs'ta kullanıcılarla buluşacak.

Amazfit Helio Ring'in fiyatı ne kadar olacak?

Amazfit Helio Ring'in ABD'deki fiyatı 300 dolar olarak belirlendi. Ancak, Amazfit Cheetah Pro veya Amazfit T-Rex Ultra akıllı saatlerle birlikte alındığında, alıcılara özel bir indirim uygulanacak ve yüzük 150 dolara mal olacak.

Ürün, ABD'de piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra diğer ülkelerde de satışa sunulacak. Amazfit'in ilk akıllı yüzüğü olan Helio Ring, fitness takibi, adım sayma, bildirim alma, uyku takibi ve kalp atış hızı izleme gibi çeşitli özelliklerle donatılmış durumda.

Diğer yandan, Samsung'un Galaxy Ring akıllı yüzüğünü Temmuz ayında Fransa'da düzenlenecek bir etkinlikte tanıtması ve fiyatını ile piyasaya sürüleceği tarihini açıklaması bekleniyor. Bu gelişme, giyilebilir teknoloji alanında rekabeti artırarak kullanıcılara daha geniş bir seçenek sunacak gibi görünüyor.