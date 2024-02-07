Amazon, internet alışveriş deneyimini baştan sona değiştiriyor!

Amazon, internet alışverişlerinde kullanılacak yapay zekâ destekli asistanını duyurdu. Rufus isim verdikleri asistan, hediye tavsiyeleri verecek, ürünleri kıyaslayacak ve aklınıza takılan soruları yanıtlayacak.

Amazon, son etkinliğinde kullanıcılarını heyecanlandıran yeni bir teknolojiyi duyurdu. Adını "Rufus" koydukları bu yapay zeka aracı, online alışveriş deneyimini tamamen değiştirmeye hazırlanıyor. Rufus, yapay zekâ teknolojisini kullanarak alışveriş yapmayı daha kolay ve zahmetsiz hale getiriyor ve adeta kişisel alışveriş asistanınız gibi çalışıyor. İşte, Rufus hakkında bilmeniz gerekenler...

RUFUS SİZE EN İYİSİNİ GÖSTERİYOR

Amazon, gerçekleştirdiği son etkinlikte yeni bir teknolojiden bahsederek, herkesi heyecanlandırdı. Rufus ismi verilen bu yeni teknoloji, alışveriş deneyimini tamamen değiştirecek.

Günümüzde internet üzerinde alışveriş yaparken, aradığınız ürünü bulmak bazen oldukça zor olabilir. Amazon Rufus, bu sorunu çözmek için geliştirildi. Örneğin, bir spor ayakkabısı satın almak istediğinizde, Rufus size en dayanıklı seçenekleri gösterebilir ve ihtiyaçlarınıza en uygun ürünleri önerir.

RUFUS NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Henüz beta aşamasında olan Rufus, Amazon mobil uygulamasında kullanıcılar tarafından test edilecek. Kullanıcılar, Rufus'a ihtiyaçları hakkında sorular sorabilecek ve ürünlerle ilgili detaylı bilgi alabilecekler. Ayrıca, Rufus sayesinde ürün ve hediye önerileri almak, ürünleri karşılaştırmak da mümkün olacak.

RUFUS NASIL KULLANILIR?

Amazon Rufus'a erişmek de oldukça kolay. Amazon mobil uygulamasında arama bölümüne herhangi bir terim yazdığınızda Rufus otomatik olarak devreye girecek ve size yardımcı olacak. Bu yeni teknolojinin online alışveriş dünyasına getirdiği kolaylık ve yenilikler, kullanıcılar arasında büyük heyecan yaratıyor.