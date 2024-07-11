Amazon Prime Video'nun o özelliği sessizce sonlandırıldı

Amazon Prime Video'nun o özelliği sessizce sonlandırıldı
Covid 19 pandemisi sırasında insanların evde zaman geçirmesini desteklemek amacıyla ortaya çıkan o özellik artık yok.

Pandemi sırasında evde daha fazla vakit geçiren insanları desteklemek için birçok firma çeşitli kampanyalar düzenlemişti. Amazon Prime Video da bu dönemde yenilikçi bir adım atarak, insanların birbirinin evine gitmeden, uzaktan, aynı anda aynı filmi izlemelerine olanak tanıyan "Watch Party" özelliğini hayata geçirmişti. Ancak bu popüler özellik artık kullanılamıyor.

Watch Party özelliği sessizce kaldırıldı

Reddit'teki tartışmalara göre, Amazon Prime Video, Watch Party özelliğini sessizce sonlandırdı. Amazon, bu özelliğin kaldırıldığına dair kamuoyuna resmi bir duyuru yapmadı ve özelliğin tam olarak ne zaman devre dışı bırakıldığı da net değil. Ancak şirketin destek sayfalarında, Watch Party ile ilgili bilgilere artık erişilemiyor ve bazı destek sayfalarında bu özelliğin kapatıldığı kabul ediliyor.

Watch Party özelliği, Amazon Prime veya Prime Video aboneliği olan kullanıcılar için ücretsizdi. Bu özellik, Fire TV, Android, iOS ve masaüstü tarayıcılar (Safari hariç) gibi çeşitli platformlarda en fazla 100 kullanıcının bir izleme partisine katılmasına olanak tanıyordu.

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