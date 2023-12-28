Amazon Prime Video'ya reklam geliyor

Amazon Prime Video'ya reklam geliyor
Amazon, daha önce de duyurduğu gibi Prime Video hizmetine reklam eklemeye başlayacak. Reklamların hayata geçirilecek tarih de belli oldu.

Amazon Prime, 29 Ocak 2024 tarihinden itibaren Prime Video platformunda reklamların görüntüleneceğini açıkladı. Prime Video'nun reklam eklemesiyle birlikte, Prime üyeleri film ve dizileri izlerken video reklamları görmeye başlayacaklar. Amazon, bu durumu Prime üyelerine gönderdiği e-posta yoluyla duyurdu.

Amazon Prime'a reklam geliyor

Yeni reklam sistemi, Amazon'un içerik yatırımlarını sürdürebilmesine ve genişletebilmesine olanak tanıyacak. Ancak, Amazon'un standart televizyon yayınları ve diğer yayın akış sağlayıcılarından daha az reklam içermeyi hedeflediği belirtildi. Yani, reklam gösterimleri sınırlı olacak.

Amazon Prime üyeleri, yeni reklam sistemi devreye girdikten sonra, aylık ek bir ücret karşılığında bu reklamlardan kurtulma seçeneğine sahip olacaklar. Ancak bu, kullanıcılara reklamsız bir deneyim için ek bir ücret ödeme şansı tanıyan bir opsiyon olarak sunulacak.

Bu değişiklik, Amazon Prime Video'nun abonelik hizmeti üzerinden gelir elde etme stratejisinde bir dönüşümü temsil ediyor ve kullanıcıların platformdaki içerikleri reklamsız izlemek için özel bir abonelik seçeneğine sahip olmalarına imkan tanıyacak. Bu durum, Amazon'un rekabet koşullarında ve içerik üretimine yaptığı yatırımların finansmanında bir değişiklik olarak değerlendirilebilir.

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