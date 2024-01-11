Amazon yeniden işten çıkarma dalgasına başlıyor! Yüzlerce isimle yollar ayrılacak

2023 yılında 27 bin çalışanını kovan Amazon, işten çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Dev şirketlerde işçi çıkarma furyası yaşanırken, Amazon da Prime Video ve MGM'deki personelleri gözden çıkardı.

2023 yılı, teknoloji sektöründeki profesyoneller için zorlu bir dönemdi. Masraflardaki artış gibi sebeplerle birçok şirket, büyük çaplı işten çıkarmalar yapıyordu. Bugün, Twitch'in %35'ine denk gelen 500 kişiyi işten çıkaracağı duyuruldu. Aynı şekilde Unity'den de benzer bir adım gelmişti.

Amazon işten çıkarma yapmaya hazırlanıyor

Şimdi ise Amazon'un da benzer bir hamle yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı. The Information'ın elde ettiği bilgilere göre, Amazon, bir kez daha yüksek sayıda çalışanını işten çıkaracak.

Amazon'un yeni işten çıkarma adımı, şirketin film ve dizi platformu Prime Video ile 2022'de 8,5 milyar dolara satın aldığı film stüdyosu MGM'den olacak. Kaç kişinin etkileneceği net değil, ancak "yüzlerce" çalışanın işten çıkarılacağı belirtiliyor.

Şirketin yöneticisi Mike Hopkins'in gönderdiği bir e-posta, bu haberin duyulmasına neden oldu. Mesajda, şirketin belirli alanlardaki yatırımları azaltma veya durdurma kararı alarak, diğer önemli ürünlerine odaklanmak istediği ve bu nedenle iş gücünü azalttığı ifade edildi.

Amazon, ABD'deki çalışanlarına bugün e-postalar göndermeye başladı ve diğer bölgelerdekilere ise hafta sonuna kadar bilgilendirme yapılacak. Tam olarak kaç kişinin etkileneceği henüz bilinmiyor, ancak şirket, işten çıkarılanlara tazminat ödemesi ve kariyer geçiş desteği gibi imkanlar sunacak.

Bu, Amazon'un 2023 yılında 27 bin çalışanını işten çıkarmasının ardından yapılan bir diğer büyük çaplı iş gücü azaltma hamlesi olacak. Geçen yılın en çok işten çıkarma yapan şirketi olması, teknoloji devinin zorlu ekonomik koşullarla başa çıkmak adına benzer adımları atmaya devam ettiğini gösteriyor.