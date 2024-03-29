Amazon'dan şaşırtan uygulama! Artık kredi kartı ya da kimliğe ihtiyaç yok

Amazon, avuç içinin kredi kartı veya kimlik gibi kullanılmasını sağlayan "Amazon One" uygulamasını duyurdu. Şimdilik sadece ABD'de erişime giren uygulama, Türkiye'ye gelir mi bilinmiyor.

Amazon, avuç içini kredi kartı veya kimlik olarak kullanabilmenizi sağlayan "Amazon One" adlı ilginç bir mobil uygulama yayımladı. Bu uygulama, avuç içinin taranması ve bu bilgilerin kodlanıp şifrelenerek Amazon'un sunucularına gönderilmesi temeline dayanıyor. Kullanıcılar, avuç içini tarattıktan sonra bu bilgileri kredi kartı veya kimlik olarak kullanmak üzere kaydedebiliyorlar. Örneğin, bir kafede ödeme yapmak için avuç içini göstererek işlemi tamamlayabiliyorlar.

Şimdilik ülkemizde yok ama sonrasında neden olmasın?

Amazon One uygulaması şu anda yalnızca ABD'de kullanılabiliyor ve iOS cihazlar için erişime açık durumda. Henüz Türkiye'de kullanılabilir değil.

Bu uygulamanın gerçekten gerekli olup olmadığı ise tartışmalı bir konu. Zira telefonların NFC özellikleri ve akıllı saatler aracılığıyla zaten kolayca ödeme yapmak mümkün. Ayrıca, kredi kartları ve kimlikler de artık temassız özelliklere sahip. Dolayısıyla, avuç içini okutmanın ne kadar gerekli olduğu konusu şüpheli.