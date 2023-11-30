Amazon'un yapay zeka aracı, stüdyo kalitesinde görüntü üretecek

Amazon, metinlerden görüntü üretmeye yarayan yapay zekâ modeli Titan Image Generator'u açıkladı. Yapay zekayla artık stüdyo kalitesinde görüntü üretmek mümkün olacak.

Amazon, AWS re:Invent etkinliğinde duyurulan Titan Image Generator adlı yapay zekâ modelini daha fazla detayla açıkladı. Bu model, metinlerden görüntü üretmek için tasarlanmış bir yapay zekâ modelidir. Titan Image Generator, özel bir filigran sistemi kullanarak oluşturulan görüntülerin yapay zekâ tarafından üretilip üretilmediğini belirleme amacını taşıyor. Bu filigranlar, insan gözü tarafından algılanamayacak şekilde görünmez olacak.

Amazon'un geliştirdiği sistem, bir görüntünün yapay zekâ tarafından üretilip üretilmediğini saptamak için özel bir API kullanacak. Bu API, oluşturulan görüntünün meta verilerini aşarak, yapay zekâ tarafından eklenen filigranı tespit edebilecek. Titan Image Generator, iddialara göre stüdyo kalitesinde görüntüler üretebilecek bir kapasiteye sahip.

Bu yapay zekâ modeli, şu anda son kullanıcı dostu bir araç olmaktan ziyade, geliştiricilere yönelik bir araç olarak konumlanıyor. Geliştiriciler, Titan Image Generator üzerine kullanıcı dostu araçlar geliştirmekle sorumlu olacaklar.

Amazon, özel filigran sistemi oluşturma kararını, ABD hükûmeti ile yapılan güvenli yapay zekâ için anlaşma çerçevesinde aldığını açıkladı. Bu anlaşma, Microsoft, Amazon, Meta ve OpenAI gibi şirketlerle yapılmıştı ve Titan Image Generator, bu çerçevede geliştirilen bir çözüm olarak ortaya çıktı. Amazon yöneticisi Vasi Philomin, bu çalışmanın Biden yönetimi ile yapılan anlaşma kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.