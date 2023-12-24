AMD Ryzen 8000G APU'lar için ilk fiyat geldi

Yakın tarihte Ryzen 7000X3D işlemcilerini duyuran AMD, odağını RDNA 3 destekli Ryzen 8000G APU'lara yöneltti. Son olarak yeni APU'lar lansmandan önce perakende kanallarında boy göstermeye başladı.

AMD, AM5 tabanlı Ryzen 8000G APU ailesini yakın bir zamanda tanıtacak. Bu yeni nesil APU'lar, 2021'de piyasaya sürülen Ryzen 5000G serisinin yerini alacak. Ryzen 8000G APU'larının ilk fiyat bilgileri de sızdırıldı.

AMD Ryzen 8000G APU'lardan ilk fiyat bilgisi geldi

Yeni APU serisi, Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G ve Ryzen 5 8500G modellerinden oluşacak. İlk fiyat bilgilerine göre:

Ryzen 7 8700G için fiyatlar 340 ila 440 dolar arasında değişiyor.

Ryzen 5 8600G için fiyatlar 240 ila 310 dolar arasında değişiyor.

Ryzen 5 8500G için fiyatlar 190 ila 240 dolar arasında değişiyor.

Ancak bu fiyatların satıcılara göre değişebileceği unutulmamalıdır. Örneğin, Ryzen 7 8700G'nin fiyatı farklı perakendecilerde 340$, 390$ ve 440$ olarak listelenmiştir.

Ryzen 3 8300G'nin fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmamakla birlikte, serinin giriş modeli olarak lanse edileceği belirtiliyor.

Ayrıca, Ryzen 8000 APU'larının yanı sıra AM4 tabanlı bazı işlemcilerin de ortaya çıktığı ifade ediliyor. Ryzen 7 5700X3D, Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600GT ve Ryzen 5 5500GT modelleri için belirli fiyat aralıkları açıklanmış durumda.

Ryzen 8000 APU'lar, Zen 4 çekirdek mimarisi ve RDNA 3 grafiklerini temel alacak. Bu serinin, farklı kalıplara sahip iki yonga grubu olan Phoenix 1 ve Phoenix 2 olmak üzere iki farklı versiyona sahip olması bekleniyor. Phoenix 2 yongaları, üst düzey RDNA 3 iGPU'larının eksik olduğu bir konfigürasyona sahip olacak. APU'ların özellikleri şu şekilde:

Ryzen 7 8700G: 8 çekirdek, 16 iş parçacığı, 4,2 GHz-5,1 GHz saat hızı (Phoenix 1)

Ryzen 5 8600G: 6 çekirdek, 12 iş parçacığı, 4,35 GHz-5,0 GHz saat hızı (Phoenix 1)

Ryzen 5 8500G: 6 çekirdek, 12 iş parçacığı, 3,55 GHz-5,0 GHz saat hızı (Phoenix 2)

Ryzen 5 8300G: 4 çekirdek, 8 iş parçacığı, 3,45 GHz-4,90 GHz saat hızı (Phoenix 2)