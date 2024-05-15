Android 15 Beta 2'nin yayımlanacağı tarih açıklandı

Google'ın I/O 2024 etkinliğinde yapılan duyurulardan biri de Android 15 Beta 2 oldu. Android 15'in yeni betası bugün dağıtılacak.

Google, merakla beklenen Google I/O 2024 etkinliğini Türkiye saatiyle 14 Mayıs'ta saat 20.00'de başlattı. Etkinliğin ilk gününde odak noktası, Gemini adlı yapay zeka aracı oldu. Ancak Google CEO'su Sundar Pichai, Android 15 Beta 2'nin yarın yayımlanacağını duyurarak dikkatleri üzerine çekti.

Gemini uygulamaları ve Gemini Nano özellikleri akıllı telefonlarda deneyimlenecek

Geçmiş yıllara bakıldığında, Android beta sürümünün genellikle Google Keynote etkinliğinin hemen ardından sunulduğu görülüyor. Bu yıl da benzer bir strateji izlenecek gibi görünüyor. Muhtemelen bu beta güncellemesi ile birlikte, mobil işletim sisteminde Gemini Nano için temeller atılacak ve cihaz üstünde çalışan yapay zekâ aracının özelliklerinin kısmen kullanılabileceği tahmin ediliyor.

Android 15'in geliştirici önizlemesi şubat ayında sunulmuştu. Ancak şimdiye kadar yapılan önizlemede, Android'e devrimsel bir yenilik getirecek bir özellik görünmüyordu. Ancak yeni beta sürümü ile birlikte, Google I/O etkinliğinde tanıtılan bazı Gemini uygulamaları ve Gemini Nano özelliklerinin akıllı telefonlarda deneyimlenmeye başlanacağı tahmin ediliyor.

Geçen yıl Google, Keynote etkinliğinde Android 14'ten yalnızca bir kez bahsetmişti. Ancak bu yıl, etkinliği ikiye ayırmak zorunda kalan teknoloji devinin yarın açıklayacağı yeni yenilikler arasında Android 15'e dair daha fazla ayrıntı olması bekleniyor.

Bugünkü oturumda, yapay zekâ özelliklerinin Android 15'te önemli değişikliklere zemin hazırladığı açıkça görüldü. Google'ın Android 15 ile bu yenilikleri ne kadar başarılı bir şekilde entegre edebileceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.