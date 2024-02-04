Android 15, Bluetooth konusunda ciddi bir devrime imza atacak gibi görünüyor

Google, Android 15 için Bluetooth Auracast'a çok benzeyen bir Bluetooth güncellemesi yapmaya hazırlanıyor.

Eğer planlar doğru gidiyorsa, 2024 Android 15'in yılı olacak ve işaretler, Android 14'ün halefinin Bluetooth konusunda önemli bir iyileştirme getireceğini gösteriyor.

Android Authority'den deneyimli kod araştırmacısı Mishaal Rahman'ın keşfettiği üzere, Android 14'ün en son beta sürümünde, birkaç kez ses paylaşımı üzerinde duruluyor. Bu kod şu anda gizli olsa da, kullanılmaya hazır gibi görünüyor.

Android 15 bomba gibi geliyor

Kod, Android'de ses paylaşımını değiştirmek için bir anahtara, diğer kişilerin dinlemesine izin veren bir QR koduna, yakındaki ses akışlarının bir listesine ve dinlediğiniz Bluetooth cihazını değiştirmek için bir düğmeye işaret ediyor. Bu da, ses akışlarını etrafınızdaki insanlarla kablosuz olarak paylaşmanızı sağlayan yeni Bluetooth LE Audio standardı Bluetooth Auracast ile büyük benzerlik taşıyor. Örneğin, otobüs yolculuğunda bir arkadaşınızla bir podcast paylaşmayı veya evdeyken başka biriyle senkronize bir albüm dinlemeyi düşünebilirsiniz.

Bluetooth Auracast, normal eşleştirme sürecine dayanmayarak, birden fazla cihazda aynı anda birden fazla akışın yapılmasını çok daha kolay hale getiriyor. Bu da teorik olarak sınırsız sayıda cihazın bu akışa bağlanabileceği anlamına geliyor ve bu özellik, bekleme salonlarında, spor salonlarında, barlarda, havalimanlarında ve daha fazla alanda kamuya açık yayınlar için ideal hale getiriyor.

Bluetooth Auracast bir süredir mevcut olmasına rağmen, bunu destekleyen ürünler çok azdı. Ancak eğer Android 15'te daha belirgin bir şekilde yer alırsa, bu durum değişebilir.