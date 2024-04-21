Android 15 güncellemesi: Cihaz depolama birimlerinin sağlığını izlemeyi sağlayacak

Android 15, depolama sürücüsünün sağlığını gösterecek.

Android 15'in yaklaşan sürümü, uyumlu cihazları için heyecan verici yeni özellikler sunarak dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Masaüstü modu, uydu bağlantısı desteği ve gelişmiş bildirim kontrolü gibi özelliklerle donatılan bu güncelleme, kullanıcı deneyimini daha da geliştirecek.

Cihazınızın depolama biriminin sağlığını izleyebileceksiniz

Android 15, kamera ve güvenlik alanlarında da önemli iyileştirmeler sunarak cihazları daha güvenilir hale getirecek. Bununla birlikte, yakın zamanda ortaya çıkan bir özellik ise cihazınızın depolama biriminin sağlığını izlemenizi sağlayacak.

Android Açık Kaynak Projesi'nde bulunan bilgilere göre, cihazınıza eklenecek olan bir API ile depolama çipinizin sağlığı yüzdelik olarak size gösterilecek. Bu sayede, depolama biriminizin ne kadar ömrü kaldığını kolayca görebileceksiniz. Depolama çipleri de diğer donanımlar gibi zamanla yıpranabilir, bu nedenle bu özellik oldukça kullanışlı olacak.

Çoğu modern telefonun sahip olduğu UFS depolama yönteminde, depolama sürücüleri kullanım oranlarını gösterebiliyor. Android 15 ise bu bilgiye erişerek kullanıcıya sunacak. İlk olarak Google Pixel modellerinde bu özelliğin kullanılması bekleniyor. Bu özellik, ikinci el satışlarında alıcıların daha bilinçli kararlar almasına da yardımcı olacak.