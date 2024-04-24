Android 15 ile gece telefon kullanımı daha rahat hale geliyor

Android 15, "Daha da Fazla Karartma" isimli bir özelliği telefonlara getirecek.

Sonbahar aylarında tanıtılması beklenen Android 15'in detayları yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Geçtiğimiz haftalarda ilk beta sürümü piyasaya sürülmüş olsa da, yeni özellikler hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Özellikle, gece kullanımını daha rahat hale getirecek bir yenilik dikkat çekiyor.

Manuel müdahale ihtiyacını ortadan kaldırıyor

Göz sağlığı için önemli olan karanlık modlar, artık Android 15 ile bir adım öteye taşınıyor. Android Authority tarafından fark edilen yeni bir özellik, "Daha Fazla Karartma" adıyla dikkat çekiyor. Bu özellik sayesinde, cihazın parlaklığını mevcut minimum seviyenin altına çekerek daha karanlık bir ekran deneyimi yaşayabileceksiniz.

Adaptif parlaklık özelliğiyle birlikte gelen bu yeni özellik, cihazın çevresindeki ışık şartlarına göre parlaklığı otomatik olarak ayarlıyor. Ancak her telefonun farklı bir panel kullanması, minimum parlaklık seviyesinin yeterli olmayabileceği anlamına geliyor. İşte bu noktada devreye giren "Daha Fazla Karartma", her tür telefon paneline uygun bir düşük parlaklık sağlıyor.

Android 15'teki bu yenilik, mevcut "Ekstra Karartma" veya "Ekstra Loş" özelliğinden farklılık gösteriyor. Özellikle, kullanıcının bulunduğu ortamın karanlık olması durumunda otomatik olarak devreye girmesi, kullanıcıya manuel müdahale ihtiyacını ortadan kaldırıyor.