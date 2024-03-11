Android 15 ile uydu tabanlı mesajlaşma özelliği geliyor

Akıllı telefon teknolojilerindeki gelişmeler, iletişimde yeni olanaklar sunmaya devam ediyor. Google'ın Android 15 işletim sistemiyle birlikte getirmeyi planladığı uydu tabanlı mesajlaşma özelliği, mobil iletişimde önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

Akıllı telefon teknolojilerindeki hızlı ilerleme, artık uydu tabanlı iletişim özelliklerinin de yaygınlaşmasına olanak tanıyor. Google'ın Android 15 işletim sistemiyle birlikte uydu tabanlı mesajlaşma özelliğini getireceği belirtiliyor.

UYDU TABANLI MESAJLAŞMA ÖZELLİĞİNİN BULUNDU

Uydu tabanlı iletişim özellikleri, gün geçtikçe akıllı telefonlara daha fazla entegre ediliyor. Bazı üst seviye telefonlarda bu özelliklerin mevcut olduğunu görmek mümkün olsa da Google'ın bir sonraki işletim sistemi Android 15 ile birlikte bu özellik daha geniş kitlelere ulaşabilir. Android 14'ün son beta sürümünde, dahili olarak uydu tabanlı mesajlaşma özelliğinin bulunduğu keşfedildi.

Android 14'ün QPR3 Beta 2 sürümünde, Google'ın işletim sistemi için yeni bir "Uydu Mesajlaşma" sayfası eklediği ortaya çıktı. Bu sayfada, uygun hesaplara sahip kullanıcıların yakında uydu üzerinden kısa mesajlar gönderip alabilecekleri belirtiliyor.

Görselde herhangi bir uydu sağlayıcısının adı geçmese de, "Daha Fazla" seçeneğine tıklandığında şu anda kullanılmayan bir T-Mobile sayfasına yönlendirme yapıldığı görülüyor. Bu da T-Mobile'ın Android 15'te bu özelliği sunabileceğine işaret ediyor. Sayfada ayrıca uydu bağlantısının yalnızca "bazı bölgelerde" mevcut olduğu ve uydu mesajlarının hesabınıza (yani mobil planınıza) eklenmesi gerektiği açıkça belirtiliyor.

T-Mobile'ın adının burada geçmesi şaşırtıcı değil. Daha önce belirtildiği gibi, T-Mobile, SpaceX ile bir ortaklık kurarak Starlink DTC (Direct to Cell) uydularını kullanmak için adımlar atmıştı. Bu uydular, herhangi bir LTE özellikli telefona yazılım müdahalesi olmadan doğrudan uydu tabanlı bağlantı sağlayabiliyor. Google'ın yaklaşan Uydu Mesajlaşma özelliğinde bu teknolojiden yararlanması muhtemel. SpaceX, DTC uyduları için sadece T-Mobile ile değil, başka küresel operatör firmaları ile de işbirliği yapıyor.

Bu özellik, normal iletişimin yanı sıra acil durumlarda da hizmet verebilir. Ancak uydu bağlantısı için ideal şartların sağlanması gerekmektedir.