Android Auto, aracınızın şarjını gösterecek

Android Auto, aracınızın şarjını gösterecek
Android Auto, yakında Google Haritalar'ın elektrikli araçların pil seviyelerini görmesine ve aracınızı nerede şarj edeceğinizi söylemesine izin verecek.

Android Auto'nun, elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte sürücülere batarya durumu ile ilgili anlık bildirimleri sunacak yeni bir özellik eklediği duyuruldu. Ford'un Mustang Mach-E ve F-150 Lightning modelleriyle başlayacak olan pilot program kapsamında, Google Haritalar araçların batarya durumunu gösterecek ve navigasyon sırasında yol üzerindeki şarj dolum istasyonlarını işaretleyecek.

Araçların batarya durumunu gösterecek

Bu özellik, sürücülerin ekstra bir arama yapmasına gerek kalmadan, aracın şarj durumunu takip etmelerine olanak tanıyacak. Aynı zamanda, şarj süresinin tahmini konusunda da bilgi verecek. Google, bu yeni özelliğin yıl içinde daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulacağını açıkladı.

Ayrıca, sürüşe uygun Chrome tarayıcısının güncelleme olarak Volvo ve Polestar araçlarına sunulacağı da duyuruldu. Bu güncelleme ile birlikte, uyumlu uygulamaların araçlara indirilip kullanılmasını sağlayan Google built-in programı da yeni araçları desteklemeye başlayacak. Bu gelişmeler, sürücülerin elektrikli araç kullanımını daha kolay ve etkili hale getirmeyi amaçlıyor.

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