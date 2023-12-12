Android telefonlar dolandırıcılara karşı daha güvenli hale geliyor

Siber saldırılar gittikçe daha sofistike hâle gelirken teknoloji devleri de yeni önlemler geliştirmeye çalışıyor. Android 14 QPR2 Beta 2, oltalama saldırılarına karşı Google'ın yeni bir önlem almayı amaçladığını gösteriyor.

Son yıllarda giderek artan siber saldırılar arasında ön plana çıkan oltalama yöntemlerine karşı mücadele kapsamında Google, Android işletim sistemine yeni bir anti-oltalama özelliği ekliyor. QPR2 Beta 2 adlı versiyonda test edilen bu özellik, kullanıcıları potansiyel oltalama saldırılarından korumayı amaçlıyor.

Bu yeni özellik, "Aldatıcı uygulama arama" adıyla Android'in önceki betasında yer alıyordu ve Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Daha fazla güvenlik ve gizlilik adımları takip edilerek bulunabiliyordu. Aktifleştirildiğinde, uygulama aktivitelerini oltalama ve aldatıcı davranışlar açısından tarayarak kullanıcıyı olası risklere karşı uyarmayı amaçlıyor.

Google, bu incelemenin cihaz üzerinde gerçekleştirileceğini belirtirken, sadece riskli bir aktivite tespit edildiğinde bilgi gönderileceğini ifade ediyor. Bu bilgiler, kullanıcıyı uyarmak ve doğrulama yapmak için Google Play Protect'e iletiliyor.

Ancak, bu özellikle ilgili daha detaylı bilgiler ve sistem hakkında net detaylar şu an için gizliliğini korumakta. Google, henüz resmi bir döküman ya da duyuru paylaşmamış olsa da, "ContentProtection" adlı bir sistem hizmetinin eklenmesi, uygulama davranışlarını inceleme görevine işaret ediyor. Bu yeni özellik, Android'in güvenlik konusunda önemli bir adım attığını gösteriyor ve zararlı yazılımlarla mücadelede devam eden çekişmeyi yansıtıyor.