Android telefonlarda başkalarının görmesini istemediğiniz uygulamaları saklayabileceksiniz

Google, Android ekosistemi için "Özel Alan" isimli bir özelliği devreye almaya hazırlanıyor. Bu özellikle birlikte artık başkalarının görmesini istemediğiniz uygulamaları saklayabileceksiniz.

Google, Android işletim sisteminin gelecek sürümü olan Android 14 için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, Android 14 QPR2 Beta 2 sürümünü yayımlayarak üzerinde çalıştığı yeni bir özelliği duyurdu. Bu yeni özellik "Özel Alan" olarak adlandırılıyor ve özellikle kullanıcıların gizliliğini artırmayı hedefliyor.

Özel Alan özelliği, kullanıcıların istedikleri uygulamaları bu alana yerleştirerek, bu uygulamaların gizli kalmasını sağlamalarına imkan tanıyor. Bu sayede kullanıcılar, belirli uygulamaları sadece ihtiyaç duydukları zaman görüntüleyebilecekler. OnePlus ve Samsung gibi bazı firmaların benzer özellikleri sunduğu düşünüldüğünde, Android 14'ün bu özellikle daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması bekleniyor.

Özel Alan, kullanıcının seçtiği uygulamaları gizleme yeteneği sunmanın ötesinde, ek gizlilik katmanları da sunuyor. Örneğin, Özel Alan içine taşınan bir uygulama, telefonun Ayarlar bölümünde dahi gösterilmeyecek. Bu ayarlara ulaşmak isteyen kullanıcının önce Özel Alan bölümünün kilidini açması gerekecek. Ayrıca, bu özellik kapsamında Özel Alan'da bulunan uygulamalardan gelen bildirimler de gösterilmeyecek.

Ancak, henüz geliştirme aşamasında olan bu özellik, Android 15 ile birlikte kullanıcılara sunulacak gibi görünüyor. Google şu an için konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmamış olsa da, bu özelliğin geliştirilme sürecinde olduğunu ve kullanıcılara sunulması için çalışıldığını gösteren güçlü bir işaret olarak değerlendirilebilir.