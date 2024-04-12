Antalya'ya yeni bir soluk: Demiryolu ulaşımı projesi hayata geçiyor

Antalya'nın demiryolu ulaşımıyla ilgili uzun süredir beklenen bir proje, sonunda hayata geçirilecek. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun duyurusuyla birlikte, Antalya'nın ulaşım altyapısında önemli bir dönüşüm yaşanacak. Yüksek hızlı tren hattı planları ve diğer demiryolu projeleriyle Antalya'nın bağlantıları güçlendirilerek şehrin ulaşım ağı genişletilecek.

Antalya'nın demiryolu ulaşımıyla ilgili uzun zamandır beklenen proje, sonunda hayata geçirilecek. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun duyurusuyla birlikte, Antalya'nın demiryolu ağı genişleyecek ve bu şehre büyük bir ulaşım avantajı sağlanacak.

İstanbul-Antalya arasını 4 saat 45 dakikaya düşürecek hızlı tren projesi duyuruldu

Planlanan proje kapsamında, Antalya ile Eskişehir arasına yeni bir yüksek hızlı tren hattı inşa edilecek. Bu sayede İstanbul ile Antalya arasındaki seyahat süresi 4 saat 45 dakikaya kadar düşürülecek. Aynı zamanda, Antalya'yı Eskişehir'e bağlayacak olan bu hat, Ankara ve İstanbul ile İzmir arasındaki tren hatları projesinin bir parçası olacak. Tüm bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, İstanbul ile Antalya arasındaki mesafe daha da kısalacak.

Uraloğlu'nun açıklamalarına göre, Antalya'nın hızlı demiryolu ağına entegrasyonunu sağlamak amacıyla çeşitli projeler geliştirildi. Bu kapsamda, Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Isparta/Burdur-Antalya ve Kayseri-Aksaray-Konya-Seydişehir-Antalya kesimlerinde 200 km/sa hızında demiryolu projeleri planlandı ve etüt proje çalışmaları tamamlandı.

Antalya'nın demiryolu projesi, Osmanlı dönemine kadar uzanan köklü bir geçmişe sahip. 1933 yılında çıkarılan kanun ve ayrılan ödenekle birlikte projenin en önemli adımlarından biri atılmıştı. Ancak, proje Burdur'a kadar olan kısmı tamamlanmasına rağmen, savaş nedeniyle yarıda kalmıştı. Bugünün duyurusuyla birlikte, bu tarihi projenin hayata geçirileceği umut verici bir döneme giriliyor.