Anthropic'in yapay zekalı sohbet robotu Claude'un bir iOS uygulaması var

Yapay zeka alanında önemli bir adım atıldı! Anthropic'in son yapay zekalı sohbet robotu Claude 3, Mart ayında piyasaya sürüldüğünden bu yana dikkatleri üzerine çekiyor. OpenAI'nin GPT-4'ünün yetenekleriyle yarışan bu güçlü uygulama, artık sadece bir web servisi olmaktan çıkarak iPhone'lara özel bir uygulama haline geldi ve App Store'da kullanıcıların erişimine sunuldu. Claude'un sunduğu özellikler sadece bireysel kullanıcıları değil, aynı zamanda kurumsal dünyayı da hedef alıyor.

Anthropic'in en son yapay zekalı sohbet robotu Claude 3, Mart ayında piyasaya sürüldüğünden beri yapay zeka dünyasında önemli bir konuma yükseldi.

Günlerce sürebilecek işlerin anında halledilmesini sağlıyor

Bu güçlü yapay zeka uygulaması, OpenAI'nin GPT-4'ünün yetenekleriyle rekabet edebilecek özelliklere sahip olduğu biliniyordu. Şimdi ise bu uygulama sadece bir web servisi olmaktan çıkarak, bir iPhone uygulaması olarak kullanıcıların ceplerine girdi ve App Store'da yerini aldı.

Claude'un iOS uygulaması, kullanıcıların hesaplarını senkronize ederek ücretsiz hizmet sunacak. Uygulama, kullanıcıların iPhone'larında fotoğraf çekmelerine ve gerçek zamanlı görüntü analizi yapmalarına olanak tanıyan görüş özellikleri içerecek. Bu da demek oluyor ki, uygulama çekilen fotoğraftaki nesneleri tanıyacak, düzenleme veya silme gibi işlemleri gerçekleştirecek. Ayrıca, fotoğraflar hakkında bilgi sağlayabilecek ve ilgili satın alma linklerini bulabilecek gibi birçok yapay zeka tabanlı işlemi gerçekleştirecek.

Ancak, Claude'un yetenekleri sadece bireysel kullanıcılarla sınırlı değil. Şirket, yapay zeka servisini kurumsal kullanıcılar için de pazarlamaya başlıyor. İlgilenen şirketler, kullanıcı başına aylık 30 dolar ödeyerek Claude'un yeteneklerine erişebilecekler.

Claude'un işletme planında ise, veri tabanlarına erişim gibi daha geniş kapsamlı yetenekler de bulunuyor. Bu sayede, şirketler çalışanların rapor oluşturma süreçlerini hızlandırabilir ve işlerin gidişatını daha etkili bir şekilde kontrol edebilirler. Örneğin, bir ürün müdürü, Claude'a son bir ayın satış raporunu hazırlamasını veya müşteri istatistiklerini coğrafi lokasyonlarına göre düzenlemesini isteyebilir ve istediği raporlar sadece saniyeler içinde sunulabilir. Bu, önceki süreçlere kıyasla günlerce sürebilecek işlerin anında halledilmesini sağlar.

Sonuç olarak, yapay zeka teknolojisinin iş dünyasında daha fazla yer almasıyla ilgili endişeler haklı görülebilir. Claude gibi uygulamalar, rutin iş süreçlerini otomatikleştirmek ve verimliliği artırmak için giderek daha önemli hale geliyor.