AOC, yeni B3 serisi QHD Monitörü Q27B3CF2'yi duyurdu

AOC'nin evler ve işyerleri için tasarladığı Q27B3CF2 USB-C monitörü duyuruldu. İşte yeni monitörün özellikleri...

AOC, tüketici odaklı B2C monitör ürün grubuna yeni bir üye ekleyerek B3 Serisi'nin en son modeli olan Q27B3CF2'yi tanıttı. Bu yeni model, hem profesyonel kullanıcılara hem de oyun severlere hitap eden özellikleriyle dikkat çekiyor.

Teknik özellikler ve performans

Q27B3CF2, 27 inç (68.6 cm) ekran boyutuyla ve QHD (2560x1440 piksel) çözünürlüğü ile üstün bir görsel deneyim sunuyor. Ekran, 100 Hz yenileme hızı ve Adaptive-Sync özelliği sayesinde akıcı ve kesintisiz görüntü performansı sağlıyor. Bu özellikler, özellikle hızlı hareket eden sahnelerde ve oyunlarda ekran yırtılmalarını ve gecikmeleri en aza indirerek daha pürüzsüz bir görüntü elde edilmesine yardımcı oluyor.

Monitörde bulunan IPS panel, 109 ppi piksel yoğunluğuna ve 178°/178° geniş görüntüleme açısına sahip. Bu, kullanıcıların ekranı farklı açılardan izlerken bile renk doğruluğunu ve görüntü netliğini korumasını sağlıyor.

Tepki süresi ve göz koruma teknolojileri

AOC Q27B3CF2, 4 ms GtG ve 1 ms MPRT tepki süreleri ile dikkat çekiyor. Bu hızlı tepki süreleri, özellikle oyun oynarken veya hızlı tempolu videolar izlerken bulanıklığı ve hayalet görüntüleri önlemeye yardımcı oluyor. Monitör ayrıca, göz sağlığını korumaya yönelik LowBlue modu ve Flicker-Free teknolojisi ile donatılmış durumda. LowBlue modu, zararlı mavi ışığı azaltarak uzun süreli kullanımda göz yorgunluğunu en aza indiriyor. Flicker-Free teknolojisi ise ekran titreşimini ortadan kaldırarak daha rahat bir izleme deneyimi sunuyor.

Q27B3CF2, modern bağlantı seçenekleriyle kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Monitör, 65 W USB Güç Temini sunan bir USB-C 3.2 Gen portuna ve DisplayPort Alt modunu destekleyen bağlantıya sahip. Ayrıca, HDMI 2.0 girişi de mevcut, bu da çeşitli eski ve yeni kaynak cihazlarla uyumluluğu artırıyor. Ergonomik açıdan bakıldığında, monitör 110 mm yükseklik ayarına sahip, böylece kullanıcılar ekranın yüksekliğini ihtiyaçlarına göre ayarlayabiliyor.

AOC'nin B3 Serisi, QHD modelinin yanı sıra 24 inçlik ve 27 inçlik Full HD çözünürlüklü başka modelleri de içeriyor. Bu modeller arasında yükseklik ayarlanabilir ayaklı (24B3CF2, 27B3CF2) ve yüksekliği ayarlanabilen ayak olmadan (24B3CA2, 27B3CA2) seçenekler bulunuyor. Hepsinde 100 Hz yenileme hızı ve USB-C bağlantı desteği bulunuyor.

AOC Q27B3CF2, Mayıs 2024'ten itibaren 289 USD (KDV dahil) tavsiye edilen perakende fiyatıyla satışa sunulacak. Bu fiyatlandırma, kullanıcılar için gelişmiş özelliklerle donatılmış bir monitörü makul bir bütçeyle edinme fırsatı sunuyor.