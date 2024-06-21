AOC'den ev ve ofis kullanıcılarına özel! İki yeni UHD monitör tanıtıldı

AOC'den ev ve ofis kullanıcılarına özel! İki yeni UHD monitör tanıtıldı
AOC, özel tasarladığı U27B3A ve U27B3AF model monitörlerini duyurdu.

Teknoloji devi AOC, ev ve ofis kullanıcılarının ihtiyaçlarına yönelik tasarladığı iki yeni ultra yüksek çözünürlüklü (UHD) monitörü piyasaya sundu. 27 inçlik AOC U27B3A ve U27B3AF modelleri, yüksek piksel yoğunlukları ve kullanıcı dostu özellikleri ile dikkat çekiyor.

Ultra yüksek çözünürlük ve yüksek piksel yoğunluğu

Her iki model de 3840x2160 çözünürlüğe sahip IPS panellerle donatılmış durumda ve 163 inç başına piksel (PPI) yoğunluğu sunuyor. AOC, bu yüksek PPI değerinin özellikle fotoğraf düzenleme, grafik tasarım ve küçük yazılı metinlerin okunmasını kolaylaştırdığını vurguluyor. Bu özellikler, monitörleri hem profesyonel kullanıcılar hem de genel kullanım için ideal hale getiriyor.

Ergonomik tasarım: U27B3AF Modeli

Ergonomi ve kullanıcı konforuna öncelik veren AOC U27B3AF, yüksekliği ayarlanabilen ve 110 mm hareket edebilen bir ayağa sahip. Bu model, kullanıcıların uzun süreli kullanımlarda bile konforunu maksimize etmeyi hedefliyor. Ayrıca, göz yorgunluğunu azaltmak için LowBlue modu ve Flicker-Free teknolojisi ile donatılmış durumda. Bu özellikler, uzun süre ekran karşısında kalan kullanıcılar için önemli avantajlar sunuyor.

Ekonomik ve fonksiyonel: U27B3A modeli

AOC U27B3A, daha uygun fiyatlı bir seçenek sunuyor ve temel bir ayak ile geliyor. Bu model, yüksek çözünürlükten faydalanmak isteyen, ancak bütçesini de düşünen kullanıcılar için ideal. U27B3A modeli de tıpkı U27B3AF gibi VESA montaj seçeneği ile geliyor. Bu sayede, ekranı bir monitör koluna monte ederek daha esnek bir kullanım alanı yaratabilirsiniz.

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