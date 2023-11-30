Apple, 2023'ün en iyi uygulamaları ve oyunlarını belirledi!

Apple, 2023'ün en iyi uygulamaları ve oyunlarını belirledi!
Apple, 2023 App Store Ödülü kazananlarını duyurdu. İşte 2023'ün en iyi iPhone/iPad uygulamaları ve oyunları...

Apple, 2023 App Store Ödülleri kazananlarını duyurdu. App Store'un Editör ekibi tarafından seçilen bu ödüller, kullanıcılara anlamlı deneyimler sunmak ve kültürel değişime ilham vermek amacıyla dünya genelinde seçilen uygulama ve oyun geliştiricilerine veriliyor.

İşte 2023 App Store Ödülleri kazananları:

Yılın En İyi Uygulamaları:

  • iPhone: AllTrails
  • iPad: Prêt-à-Template
  • Mac: Photomator
  • Apple TV: MUBI
  • Apple Watch: SmartGym

Yılın En İyi Oyunları:

  • iPhone: Honkai: Star Rail
  • iPad: Lost in Play
  • Mac: Lies of P
  • Apple Arcade: Hello Kitty Island Adventure

Apple'ın App Store Editörleri, 2023 yılının trendi olarak üretken yapay zekayı seçti. Bu ödüller, uygulama ve oyun geliştiricilerin olağanüstü yenilikçilik, kullanıcı deneyimi ve tasarım alanlarında gösterdikleri başarıları kutluyor.

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