Apple, açıklama! Yıl sonuna kadar kaldırılabilecek

Avrupa Birliği'nin rekabet çerçevesinde düzenlediği DMA yasasının etkisiyle Apple, iPhone ve Safari gibi ürünlerinde önemli değişikliklere gidiyor.

Avrupa Birliği'nin rekabet odaklı yaklaşımı, Apple'ın iş modellerini değiştirmeye ve tüketicilere daha fazla seçenek sunmaya zorluyor. AB'nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında yapılan düzenlemeler, Apple'ın iPhone'larında ve internet tarayıcısı Safari'de büyük değişikliklere yol açıyor.

Safari cihazlardan kaldırabilecek

Apple, DMA uyumlu bir belge yayımlayarak AB'nin getirdiği düzenlemelere uyacağını beyan etti. Bu düzenlemeler arasında, iPhone kullanıcılarına Safari tarayıcısını kaldırma ve alternatif tarayıcıları varsayılan olarak belirleme imkanı verilmesi yer alıyor. Kullanıcılar, Safari'yi cihazlarından kaldırabilecek ve farklı tarayıcıları tercih edebilecekler. Bu adım, Apple'ın rekabeti artırmaya ve kullanıcıların tercihlerine daha fazla saygı göstermeye yönelik bir hamle olarak görülüyor.

Bununla birlikte, Apple'ın Android'e geçiş uygulaması üzerinde çalıştığı da ortaya çıktı. Bu uygulama, iOS'tan Android'e geçiş yapmak isteyen kullanıcılara veri aktarımını kolaylaştıracak ve daha kullanıcı dostu bir deneyim sunacak. DMA uyumlu bir uygulama olarak planlanan bu yazılımın, 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak, uygulamanın yalnızca AB'deki tüketicilere mi sunulacağı yoksa küresel çapta mı dağıtılacağı henüz netlik kazanmış değil.

Apple'ın bu adımları, hem AB düzenlemelerine uyum sağlamak hem de kullanıcıların tercih özgürlüğünü artırmak için atılmış önemli adımlar olarak değerlendiriliyor. Yapılan değişiklikler, rekabetin artması ve tüketicilerin daha iyi hizmet almasını sağlamak amacıyla yapılmış gibi görünüyor. Bu durum, dijital pazarlarda daha sağlıklı bir rekabet ortamının oluşmasına katkı sağlayabilir.