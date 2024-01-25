Apple, App Store dışından yüklenen uygulamalardan ücret alabilir

Apple, AB'nin kararına uyarak App Store dışından yapılacak uygulama yüklemelerine izin vermeyi planlıyor.

Apple, iPhone kullanıcılarına App Store dışından uygulama indirme imkanı tanımaya hazırlanırken, bu değişiklikle birlikte ekstra ücret talep etme ve belirli kısıtlamalar getirme planları yapıyor. Avrupa Birliği'nin (AB) yeni yasası, üçüncü taraf geliştiricilere doğrudan uygulama sunma olanağı tanıyor.

Apple, yeni planlar peşinde

Bu değişiklikten faydalanacak şirketler arasında Meta, Spotify ve Microsoft da bulunuyor. Örneğin, Meta, Facebook reklamlarından doğrudan indirmelere izin vermek istiyor. Spotify, uygulamasını web sitesi üzerinden indirme olanağı sunabilirken, Microsoft ise oyunlar için kendi üçüncü taraf uygulama mağazasını başlatabilir.

ABD'deki politikayı benimseyen Apple, ABD'li geliştiricilere App Store dışında başka ödeme seçenekleri sunmalarına izin veriyor, ancak hala Apple'a yüzde 27 oranında ücret ödemeleri gerekiyor. Şirket, aynı modeli Avrupa'ya taşımayı planlıyor.

Apple, App Store dışından indirilen uygulamaları yakından denetlemeye devam ederken, bu uygulamalardan elde edilen geliri kontrol etmek için "App Store dışında indirme olanağı sunan geliştiricilerden ücret toplama" imkanını da değerlendiriyor. Bu değişikliklerin iOS 17.4 ile birlikte gelmesi bekleniyor. Ancak Apple'ın bu kararları nasıl uygulayacağı ve AB'nin bu konudaki tutumu henüz net değil. Resmi açıklamalar bekleniyor.