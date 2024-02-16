Apple, Avrupa'da iPhone'ların web uygulama desteğini kaldırdı!

Apple, Avrupa Birliği ülkelerinde web uygulama desteğini kestiğini açıkladı. Peki, neden web uygulama desteği kesildi?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz hafta iOS 17.4 beta sürümünde dikkat çekici bir değişikliğe imza attı. Avrupa Birliği ülkelerinden gelen geri bildirimler, Apple'ın web uygulama desteğini bu bölgelerde sonlandıracağını gösterdi. Çünkü iOS 17.4 beta sürümüne geçen kullanıcılar, web uygulamalarını iPhone ana ekranlarına ekleyememeye başlamışlardı.

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Bugünse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Apple, bu değişikliğin bilinçli olarak yapıldığını ve bir hata olmadığını açıkladı. Avrupa Birliği ülkelerindeki kullanıcıların artık web uygulamalarını kullanamayacaklarını belirtti. Bunun sebebi ise Apple'ın Avrupa Birliği Dijital Piyasalar Yasası (DMA) için uygulamak zorunda olduğu uyum süreci.

Apple'ın açıklamasına göre, DMA'ya uyum sağlamak için web uygulamaları üzerinde tamamen yeni bir entegrasyon mimarisi kurulması gerekiyordu. Ancak bu sürecin pratik olmadığını belirten Apple yetkilileri, alınan kararın bir zorunluluk olduğunu ifade ettiler.

Apple'a göre, ana ekrana eklenen web uygulamaları geniş çapta benimsenmemişti ve bu değişikliğin çok küçük bir kullanıcı kitlesini etkileyeceği düşünülüyor. Ancak şirket, yine de geliştiriciler ve web uygulama kullanıcıları adına üzgün olduklarını dile getirdi.