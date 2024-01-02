Apple bir anda kazancının dörtte birini kaybedebilir!

2024 yılı Apple için çok zor geçecek gibi görünüyor. Yeni yılda şirket, hem ABD hem de AB kanadı arasında sıkıştı. Apple, bir olay sebebiyle kazancının dörtte birinin kaybetme riskiyle karşı karşıya...

Teknoloji devi Apple, 2024 yılında sancılı bir döneme girebilir. Analistlerin öngörülerine göre, Apple'ın 85 milyar dolarlık servis gelirinin önemli bir kısmı kaybedilebilir.

Apple, büyük tehlikeyle karşı karşıya

Google'ın uzun süredir mücadele ettiği antitröst davası, Apple'ı da etkileyebilir. Google, Apple'ın cihazlarında varsayılan arama motoru olma hakkı için önemli bir ücret ödüyor. Eğer Google ile yapılan bu anlaşma sona ererse, Apple'ın servis gelirlerinde önemli bir düşüş yaşanabilir.

2023 yılında alınan Dijital Piyasalar Yasası ve Dijital Hizmetler Yasası gibi düzenlemeler, teknoloji şirketlerini etkisi altına aldı. Apple'ın App Store üzerindeki kontrolü, Avrupa Birliği tarafından eleştiriliyor. Eğer Apple, üçüncü taraf kaynaklardan uygulama yüklemeye izin vermek zorunda kalırsa, servis gelirlerinde düşüş yaşanabilir.

Apple'ın gelirlerindeki düşüş, özellikle servis gelirlerini etkileyebilir. Servis gelirleri, 2018 yılından bu yana istikrarlı bir artış gösteriyordu ve 2024 yılında bu alanda yaşanacak olası bir düşüş, şirketin nasıl bir strateji izleyeceği konusunda merak uyandırıyor. Bu gelişmelerin Apple'ın mali performansı üzerindeki etkileri, yakından takip edilecek.