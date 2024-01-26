Apple Car'dan kötü haber geldi!

Apple Car hakkında çarpıcı iddialar gündeme geldi. Apple, kendi otomobilini yaparken yaşadığı sıkıntılara ne yazık ki bir sorun daha eklendi.

Apple Car projesi hakkındaki son iddialar, şirketin otomobil tasarımını daha az iddialı hale getirdiğini gösteriyor. İddialara göre, Apple Car daha önce planlanan sürücüsüz özelliklerden vazgeçip, daha basit bir otomasyon sistemine odaklanabilir. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre, Apple Car'ın şu anda hedeflenen özellikler arasında şerit takip ve uyarlanabilir hız sabitleyici gibi daha standart özellikler bulunuyor.

Otonom sürüş rafa kaldırıldı

Önceki raporlar, Apple'ın sürücüsüz bir otomobil üzerinde çalıştığını ve yüksek seviyeli otomasyon yeteneklerine sahip bir araç sunmayı planladığını öne sürmüştü. Ancak son iddialar, şirketin tasarımını revize ederek daha düşük seviyeli otomasyon özelliklerine odaklanabileceğini gösteriyor.

Bu değişiklikle birlikte, Apple Car'ın daha erken bir tarihte piyasaya sürülmeyeceği belirtiliyor. İddialara göre, Apple'ın aracı en erken 2028 yılında sunma niyetinde olduğu ifade ediliyor. Bu, proje üzerindeki gelişmelerin ve değişikliklerin projenin tanıtım tarihini etkilediğini gösteriyor.

Önceki tasarımın Kuzey Amerika'nın belirli bölgelerinde sürücü müdahalesini gerektirmeyen bir otonom sistem gerektirdiği, ancak yeni tasarımın daha temel Seviye 2+ otonom özelliklere odaklandığı belirtiliyor. Bu, sürücülerin yol üzerinde dikkatli olmalarını ve istedikleri zaman kontrolü devralmalarını gerektirecek bir sistemi içeriyor.

Bu haberler, Apple Car projesinin beklenenden daha uzun sürecek ve daha düşük beklentilere sahip bir tasarıma yönelebileceği yönündeki önceki söylentileri destekliyor. Şirket içindeki değişiklikler, yönetim kararları ve projenin karmaşıklığı, Apple'ın otomobil projesini şekillendiren faktörler arasında yer alıyor gibi görünüyor.