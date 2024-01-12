Apple CEO'su Tim Cook, 2023'te bakın ne kadar kazandı!

Apple, CEO Tim Cook başta olmak üzere personelinin ne kadar kazanç sağladığını açıkladı. Cook'un kazancı, bir önceki yıla göre düşüş gösterdi ama bu ücret bile hepimizin hayallerini süslüyor.

Geçtiğimiz saatlerde "dünyanın en değerli şirketi" ünvanını Microsoft'a kaptıran Apple, yatırımcıları ilgilendiren bir rapor yayımlayarak şirket içi maaş dağılımlarını açıkladı. Rapora göre, Apple CEO'su Tim Cook, 2022'de hedeflenen 84 milyon dolarlık maaşının üzerine çıkarak 99,4 milyon dolar kazandı. Ancak 2023 yılında kendi maaşında indirime gitme kararı alarak daha düşük bir kazanç elde etti.

Tim Cook, 2023 yılında 63 milyon 209 bin 845 dolar kazandı. Bu rakam, Apple'ın belirlediği 49 milyon dolarlık hedefin üzerinde gerçekleşti. Ancak yıllık bazdaki kazanç yüzde 36 oranında düştü.

Tim Cook'un kazancı ortaya çıktı

Tim Cook'un kazancının detayları şu şekilde:

Maaş: 3 milyon dolar

Hisse senedi ödülleri: 46 milyon 970 bin 283 dolar

Hisse dışı teşvik kazancı: 10 milyon 713 bin 450 dolar

Diğer kazançlar: 2 milyon 526 bin 112 dolar

Apple'ın diğer üst düzey yöneticilerinin kazançları da şu şekildedir:

Jeff Williams (COO): 26.961.226 dolar

Kate Adams (genel sekreter): 26.941.705 dolar

Deirdre O'Brien (perakende bölümünden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı): 26.937.010 dolar

Luca Maestri (CFO): 26.935.883 dolar

Ayrıca, Apple'daki ortalama ücretli çalışanın yıllık maaşı ise 94 bin 118 dolar olarak belirlendi. Bu da bir Apple çalışanının aylık kazancının yaklaşık 7.840 dolar olduğunu gösteriyor.