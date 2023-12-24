Apple CEO’su Tim Cook, maaşını indirse de yine de milyarder

Apple CEO'su Tim Cook, kendi maaşını azaltsa da milyarder olmaya devam ediyor. İşte ayrıntılar...

Apple'ın CEO'su Tim Cook, 2022'de maaşında indirime gitmiş olmasına rağmen elinde bulunan Apple hisseleri ve diğer varlıklarıyla hala yüksek bir servete sahip. Forbes'a göre, Tim Cook'un serveti 1.9 milyar dolar. Ayrıca Cook, 3.3 milyon adet Apple hissesine sahip ki bu hisselerin değeri 651 milyon dolardan fazla.

Kendi maaşını azaltsa da yine de milyarder

Ancak, Tim Cook'un serveti onu en zenginler listesinde üst sıralara taşımıyor. Milyarderler listesinde 1647. sırada yer alıyor. En zengin isimler arasında 211 milyar dolar serveti olan Bernard Arnault bulunuyor. Cook, bu listede Rippling'in kurucusu Parker Conrad ve Ashmore Group'un CEO'su Mark Coombs'un da gerisinde yer alıyor.

Apple, Tim Cook liderliğinde 2022'de 3 trilyon dolarlık şirket değerine ulaşarak önemli bir başarı elde etti. Analistler, Apple'ın değerinin 2024 sonuna kadar 4 trilyon dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Cook'un liderliğinde şirketin başarılı performansı, onun önemli bir figür olarak finans ve teknoloji dünyasındaki etkisini sürdürdüğünü gösteriyor.