Apple CEO'su Tim Cook, Vision Pro'nun pahalı olma sebebini açıkladı

Apple Vision Pro fiyatlarının yüksek olmasının sebebi merak ediliyordu. New York'a gelen CEO Tim Cook, fiyatın bu kadar pahalı olmasının sebebini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta ön siparişe açılan Apple Vision Pro adlı karma gerçeklik başlığı, bugün resmen mağazalarda satışa sunuldu. ABD'deki müşteriler, mağazalarda 3.499 dolardan başlayan ve 4.547 dolara kadar çıkabilen farklı versiyonlarını deneyip satın alabiliyorlar.

Tim Cook, Vision Pro'ların pahalı olma sebebini açıkladı

Apple CEO'su Tim Cook, Vision Pro'nun satışa çıkması şerefine New York'taki bir mağazayı ziyaret etti ve ünlü televizyon programı Good Morning America'ya röportaj verdi. Röportaj sırasında Cook, Vision Pro'nun neden bu kadar yüksek fiyatlı olduğunu açıkladı.

Cook, Vision Pro'nun 3.500 dolarlık fiyat etiketiyle ilgili olarak, cihazın sunduğu teknolojilere işaret ederek yanıt verdi. CEO'ya göre, cihaz "yarının teknolojisini bugüne getiriyor." Cook'un açıklaması şu şekilde:

"Benim düşünceme göre, Vision Pro yarının teknolojisini bugüne getiriyor. Ürünle ilgili olarak şu anda 5000'den fazla patentimiz bulunuyor. Dolayısıyla tüm odak noktamız bu yönde. Bazı insanların aylık abonelikle alacağını, bazılarının ise doğrudan satın alacağını düşünüyorum. İnternette birçok kişiyle konuştum, hepsi de satın almayı düşünüyor. Zaman içinde neler olacağını bilemeyiz, ancak şu anda ürünün doğru fiyatlandırıldığını düşünüyoruz."

Ayrıca Cook, VR/AR başlığı yerine "uzamsal bilgisayar" dedikleri cihazın kullanım alanları ve Apple için önemine de değindi. Cook'a göre, Vision Pro farklı amaçlar için etkileşim kurmanın yanı sıra, "uzamsal bir bilgisayar" olarak da tanımlanabilir. Vision Pro'nun cerrahlar tarafından eğitim amaçlı kullanılacağını, FaceTime görüşmeleri için tercih edileceğini ve eğitim alanında önemli bir rol oynayacağını belirtti. Cook ayrıca, cihazın insanlar arasındaki bağı güçlendirebileceğini ve gerçekliği artırırken dış dünyayla bağı koparmayacağını vurguladı.