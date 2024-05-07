Apple CEO'su Tim Cook'tan Vision Pro hakkında açıklama

Tim Cook, Vision Pro ile ilgili açıklamada bulunarak, son kullanıcıların yaşadığı hayal kırıklığının, başka bir alanda telafi edildiğine dair işaretler sundu.

Apple CEO'su Tim Cook, son gelir duyurusu toplantısı sırasında dünya çapındaki Fortune 100 şirketlerinin yarısından fazlasının yeni Vision Pro başlığa yatırım yaptığını duyurdu.

Kurumsal ölçekte başarı sağlayabilir

Ocak ayında MacRumors'un bildirdiğine göre, yaklaşık 200.000 Vision Pro başlığının satın alındığı veya ön sipariş verildiği ortaya çıkmıştı, ancak yüksek fiyatı nedeniyle ürün geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından ilgi görmemişti. Ancak Apple şimdi, başlığının işletmeler arasında popüler olduğunu iddia ediyor, bu da Vision Pro'nun en azından kurumsal ölçekte başarı sağlayabileceğine dair umutları artırıyor.

Cook açıklamasında, "İşletme pazarındaki ilgiyi görmek harika. Örneğin, Fortune 100 şirketlerinin yarısından fazlası şimdiden Apple Vision Pro'yu satın aldı ve bunu daha önce mümkün olmayan şeyleri yapmak için kullanmanın yenilikçi yollarını araştırıyor" dedi.

KLM Royal Dutch Airlines, SAP, Porsche ve Lowe's gibi birçok önemli şirket, Apple'ın başlığının yanı sıra kendi özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış VisionOS yazılımını da kullandıklarını duyurdu. Ancak bazı eleştirmenler, satış rakamlarının net olmamasını eleştirerek, bazı şirketlerin sadece test için bir cihaz satın alabileceğini, diğerlerinin ise cihazlarını iade etmiş olabileceğini belirtiyor.