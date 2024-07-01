Apple, ChatGPT sonrası Google Gemini anlaşmasını duyurabilir

Apple, ChatGPT'nin ardından Google Gemini ile duyuru yapması bekleniyor.

Teknoloji dünyasında ses getiren hamleleriyle tanınan Apple, 2024 yılına hızlı bir giriş yaptı ve yapay zeka alanındaki stratejilerini büyük bir hızla geliştiriyor. Son dönemde iOS 18 ile birlikte ChatGPT entegrasyonunu gerçekleştiren teknoloji devi, şimdi de Google'ın yeni yapay zeka modeli Gemini ile ilgili önemli bir duyuru yapma hazırlığında.

Apple'dan yeni bir yapay zeka atılımı

Apple, 2024 yılında iOS 18 ile yapay zeka teknolojilerini kullanıcılara sunma konusunda önemli adımlar attı. OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, iPhone 15 ve diğer iOS cihazlarında entegre edilerek, kullanıcılara gelişmiş sohbet robotu özellikleri sunulmaya başlandı. Bu hamle, Apple'ın yapay zeka alanında daha fazla yenilikçi çözümler geliştirme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Apple'ın yapay zeka stratejisinde yalnızca ChatGPT değil, diğer teknoloji devleriyle iş birliği yapma planları da yer alıyor. Son gelişmelere göre, Apple'ın bu yıl içinde yapay zeka alanında bir diğer büyük adım olarak Google Gemini ile bir anlaşma yapması bekleniyor.