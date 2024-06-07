Apple Design ödülleri 2024 kazananları açıklandı

Apple, Apple Design Ödülleri kazananlarını duyurdu. Toplamda 14 uygulama ve oyun ödül kazandı.

Apple, her yıl düzenlediği Apple Design Ödülleri ile en iyi tasarımlara sahip uygulama ve oyunları ödüllendiriyor. 2024 yılı kazananları, dünyanın dört bir yanından gelen geliştiricilerin yaratıcı ve yenilikçi çalışmalarını gözler önüne serdi. Yeni Zelanda'dan Danimarka'ya, ABD'den Güney Kore'ye kadar birçok ülkeden uygulamalar ve oyunlar ödül aldı.

2024 Apple Design ödülleri kazananları

Keyif ve Eğlence:

Bears Gratitude

NYT Games

Kapsayıcılık:

oko

Crayola Adventures

İnovasyon:

Procreate Dreams

Lost in Play

Etkileşim:

Crouton

Rytmos

Sosyal Etki:

Gentler Streak Fitness Tracker

The Wreck

Görseller ve Grafikler:

Rooms

Lies of P

Çevresel Bilgisayar:

djay pro – DJ App & AI Mixer

Blackbox

Apple'dan açıklama

Apple'ın Dünya Çapında Geliştirici İlişkileri Başkan Yardımcısı Susan Prescott, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geliştiricilerin, kullanıcıların hayatlarını iyileştiren olağanüstü uygulamalar ve oyunlar oluşturmak için teknolojilerimizi nasıl kullandıklarını görmek ilham verici" dedi. Prescott, "Bu yılın kazananları, uygulamaların nasıl güçlü ve harekete geçirici olduğunu gösterdiler" ifadelerini kullandı.

Bu yıl yarışmada toplamda 7 kategoride 42 finalist ödül için mücadele etti. Her kategori için bir uygulama ve bir oyun ödüle layık görüldü. Apple Design Ödülleri, hem uygulama geliştiricileri hem de oyun tasarımcıları için büyük bir prestij kaynağı olmayı sürdürüyor. Kazananlar, Apple'ın teknolojilerini kullanarak kullanıcı deneyimini nasıl mükemmelleştirdiklerini ve yenilikçi çözümler sunduklarını kanıtladı.