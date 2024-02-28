Apple duyurdu! İşten çıkarmalar olacak

ABD'li teknoloji devi Apple'ın, elektrikli otomobil üretmeye yönelik çalışmalarını sonlandıracağı ve işten çıkarmaların da olacağı ortaya çıktı.

ABD'li teknoloji devi Apple'ın, elektrikli otomobil üretmeye yönelik çalışmalarını sonlandıracağı ve bu birimdeki birçok çalışanın üretken yapay zekâ projelerine odaklanacağı bildirildi.

İŞTEN ÇIKARMALAR OLACAK

İki yönetici tarafından şirket içinde yapılan duyurunun, elektrikli otomobil projesinde görevli yaklaşık 2 bin çalışanı şaşırttığı aktarıldı.

Yöneticilerin, çalışanlara projenin sona ermeye başlayacağını ve ekipteki birçok çalışanın yapay zekâ bölümüne kaydırılacağını söylediği belirtilirken, söz konusu personelin Apple için giderek daha önemli bir öncelik haline gelen üretken yapay zekâ projelerine odaklanacağının bildirildiği kaydedildi.

Apple'ın elektrikli otomobil ekibinde yüzlerce donanım mühendisi ve otomobil tasarımcısının bulunduğu ve bu çalışanların diğer Apple ekiplerindeki işlere başvurmalarının mümkün olduğu ifade edildi.

İşten çıkarmaların da olacağı kaydedilen haberde, ancak işten çıkarmalarının kapsamının belli olmadığı ifade edildi.