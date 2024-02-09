Apple, hayranlarının istediğini gerçekleştiriyor! Çok yakında piyasaya çıkabilir

Apple hayranları katlanabilir bir iPhone beklerken, teknoloji devi bu iPhone'u gerçeğe dönüştürmek için 2 model üzerinde çalışıyor.

Kapaklı telefonların popüler olduğu dönemler, Apple'ın iPhone'u piyasaya sürmesiyle geride kalmış gibi göründü. Ancak Samsung'un katlanabilir ekran teknolojisini tanıtmasının ardından bu trend yeniden canlanmaya başladı. Özellikle Samsung'un öncülük etmesiyle birlikte, pek çok Android üreticisi de katlanabilir ekranlı telefonlarını piyasaya sürdü.

APPLE HAYRANLARINI DİKKATE ALIYOR

Apple hayranları da, rakip firmalarda olduğu gibi, katlanabilir bir iPhone bekliyordu. Ancak Apple, bu konuda sessiz kaldı ve sessizliğini korumaya devam ediyor gibi görünüyordu. Ancak son zamanlarda, Apple'ın katlanabilir bir iPhone üzerinde çalıştığına dair söylentiler hız kazandı.

Apple'ın katlanabilir bir iPhone üzerinde çalıştığını doğrulayan bir rapordan sonra, The Information'un Cupertino editörleri, Apple'ın en az iki farklı katlanabilir iPhone prototipi üzerinde çalıştığını bildirdiler.

Katlanabilir bir iPhone'un getireceği avantajlardan biri, tipik akıllı telefonlardan daha küçük ve taşınabilir olması olacaktır. Ayrıca, Samsung'un Galaxy Z Flip'inde olduğu gibi, 90 derecelik bir açıyla açılarak fotoğraf çekme gibi özellikler de sunabilir.

Ancak, katlanabilir bir iPhone'un ne zaman geleceği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Sızıntılar, bu yeni ürünün henüz erken geliştirme aşamasında olduğunu gösteriyor. Ancak, Apple'ın, daha ince ve katlandığında daha az hacimli bir cihaz geliştirmeyi hedeflediği bildiriliyor. Bu cihazda, dışa dönük bir ekran gibi özelliklerin de olabileceği belirtiliyor.