Apple ile Google yapay zeka konusunda ortaklık mı yapacak?

Teknoloji dünyasının devleri Apple ve Google, stratejik bir adım atarak yapay zeka alanında iş birliği yapma yolunda ilerliyor.

Teknoloji devleri Apple ve Google'ın yapay zeka konusunda stratejik bir ortaklık için masaya oturduğu iddia ediliyor. ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'in aktardığı habere göre, iki şirket arasındaki görüşmeler, iPhone'un yazılımını güçlendirmek için Google'ın Gemini adlı yapay zeka motorunu entegre etme olasılığı üzerinde yoğunlaşıyor.

Gelecekteki teknolojik yenilikler açısından büyük önem taşıyor

Haberde, Apple'ın OpenAI ile de benzer görüşmeler yaptığı ve onların modelini kullanma düşüncesinde olduğu belirtiliyor. Bloomberg'e bilgi veren kaynaklara göre, Apple ve Google arasındaki anlaşma henüz kesinleşmemiş olsa da, iPhone'un yazılımına gelecek yeni özellikleri güçlendirmek için Google'ın üretken yapay zeka modelleri seti olan Gemini'nin lisanslanması gündemde.

Ancak, her iki şirketin de yapay zeka anlaşmasının detaylarına veya uygulama planlarına henüz netlik kazandırmadığı belirtiliyor. Raporda, herhangi bir resmi duyurunun Haziran ayına kadar yapılmayabileceği vurgulanıyor, zira Apple'ın yıllık Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'na kadar herhangi bir anlaşmanın duyurulmasının olası olmadığı ifade ediliyor.

Bu iddialar, teknoloji dünyasında heyecanla karşılanırken, Apple ve Google'ın yapay zeka alanındaki potansiyel ortaklığının sektörü nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor. İki devin güçlerini birleştirmesi, gelecekteki teknolojik yenilikler açısından büyük önem taşıyor ve bu gelişmelerin sektöre nasıl yansıyacağı yakından takip ediliyor.