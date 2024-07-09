Apple, iOS 17.5.2 güncellemesini yayınlamaya hazırlanıyor

iPhone'lar için iOS 17.5.2 güncellemesi geliyor. Peki, iOS 17.5.2 neler getirecek?

Apple, iPhone kullanıcıları için yeni bir güncelleme olan iOS 17.5.2'yi yakında yayınlamayı planlıyor. Güncelleme, 21F101 yapı numarasıyla gelecek ve kullanıcılara bazı önemli iyileştirmeler sunacak.

Güncellemenin içeriği

iOS 17.5.2 güncellemesi hakkında detaylı bilgi henüz paylaşılmamış olsa da, uzmanlar bu sürümün büyük yenilikler yerine hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerine odaklanacağını öngörüyor. Apple, kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen bazı hataları gidermeyi ve sistem performansını daha da iyileştirmeyi hedefliyor.

Geçmiş güncellemeler ve gelecek beklentiler

Apple, 13 Mayıs'ta Avrupa Birliği'ndeki iPhone kullanıcıları için iOS 17.5 güncellemesini yayınlamıştı. Bu güncelleme, web tarayıcı üzerinden uygulama indirme, Apple News uygulaması için yenilikler ve diğer çeşitli özellikler içermekteydi. Ancak, kısa bir süre sonra iOS 17.5.1 güncellemesi de yayınlandı. Bu güncelleme, veritabanından kaynaklanan bir sorun nedeniyle Fotoğraflar uygulamasında silinen fotoğrafların yeniden görünmesi problemini çözmek için yapılmıştı.

Beta test süreci devam ediyor

Apple, şu anda iOS 17.6 ve iOS 18'in beta testlerini yürütüyor. iOS 17.6'nın ikinci betası geçtiğimiz hafta yayınlandı ve iOS 18 beta 3 ise 8 Temmuz'da kullanıma sunuldu. Bu beta sürümleri, yeni özelliklerin test edilmesi ve mevcut sorunların giderilmesi amacıyla geliştiriciler ve beta kullanıcıları tarafından yoğun bir şekilde inceleniyor.