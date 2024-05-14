Apple iOS 17.5 güncellemesi yayında! İşte getirdiği yenilikler ve ayrıntılar

Apple, iOS işletim sisteminin en yeni sürümü olan iOS 17.5'i kullanıcılarına sundu.

Apple, iOS işletim sisteminin en yeni sürümü olan iOS 17.5'i kullanıcılarına sundu. Her ne kadar bu güncelleme tarihi bir öneme sahip olsa da, Türkiye ve Avrupa dışındaki kullanıcılar için küçük bir güncelleme niteliğinde kalıyor.

iOS 17.5'in dikkat çeken özellikleri

Avrupa Birliği'nde önemli değişiklikler

iOS 17.5'in en dikkat çeken özelliği, Avrupa Birliği'nde uygulama yükleme sürecini kökten değiştirmesi. Bu güncellemeyle, Avrupa'da yaşayan kullanıcılar artık App Store'u tamamen atlayarak, doğrudan geliştiricilerin web sitelerinden uygulama indirip yükleyebilecek. Bu değişiklik, Apple'ın uzun süredir uyguladığı kapalı ekosistem politikasında önemli bir esneklik sağlıyor.

Bu yenilikle birlikte Microsoft, iPhone ve Android cihazlar için yeni bir Xbox mağazası kurduğunu duyurdu ve SetApp mağazası da Avrupa'da yayına girdi. Ancak bu gelişmelerin tamamı sadece Avrupa Birliği ülkeleri için geçerli olacak.

Türkiye ve diğer ülkeler için yenilikler

Avrupa dışındaki kullanıcılar için iOS 17.5, daha mütevazı yenilikler sunuyor. Güncelleme, yeni bir platformlar arası izleme algılama özelliği getiriyor. Bu özellik, Android cihazlar tarafından oluşturulan ve yönetilen izleyicileri de tespit edebiliyor. Bu, Apple ve Google ekosistemleri arasında önemli bir entegrasyon adımı olarak öne çıkıyor. Google'ın Cihazımı Bul ağı, bu özellik sayesinde Nisan ayında aktif hale geldi.

Güncelleme ayrıca yeni bir duvar kağıdı ve bazı güvenlik düzeltmeleri içeriyor. Bu güvenlik güncellemeleri, iPhone'unuzun daha güvenli ve kararlı çalışmasını sağlıyor.

iOS 17.5 nasıl indirilir?

iOS 17.5'i iPhone'unuza kurmak oldukça kolay. Bunun için Ayarlar uygulamasını açın, Genel seçeneğine dokunun ve Yazılım Güncelleme'yi seçin. Açılan ekrandaki talimatları izleyerek iPhone'unuzu iOS 17.5'e güncelleyebilirsiniz.

iOS 17.5'i destekleyen iphone modelleri

iOS 17.5 güncellemesi, aşağıdaki iPhone modelleri tarafından destekleniyor:

iPhone XR, XS, XS Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone SE (2. nesil)

iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone SE (3. nesil)

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, 15 Pro Max

Bu modellerden birine sahipseniz, hemen güncellemeyi indirip cihazınızı en son iOS sürümüne yükseltebilirsiniz.