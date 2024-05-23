Apple, iOS 18 ile yapay zeka devrimi başlatıyor! Kullanıcılara neler sunacak?

Apple'ın iOS 18 ile yapay zeka alanında gerçekleştireceği yenilikler, mobil cihaz kullanıcıları için heyecan verici bir dönemin habercisi. Siri'nin insansı özellikler kazanması ve proaktif zeka yetenekleri, kullanıcı deneyimini yeni bir seviyeye taşıyacak. Peki, kullanıcılara neler sunacak?

Apple, iOS 18 ile birlikte mobil cihazlarında büyük bir yapay zeka devrimine imza atmaya hazırlanıyor. Yeni iOS sürümünde Siri'nin yanı sıra birçok yapay zeka uygulaması, kullanıcı deneyimini tamamen değiştirecek yenilikler sunacak. Medyaya sızan bilgilere göre, Apple'ın bu hamlesi teknoloji dünyasında büyük yankı uyandıracak.

Siri'nin yeni yüzü: gerçek insan gibi konuşan asistan

Apple, iOS 18 ile birlikte Siri'yi gerçek bir insan gibi akıcı ve doğal bir şekilde sohbet edebilen bir yapay zeka asistanına dönüştürmeyi hedefliyor. Bu gelişme, kısa süre önce OpenAI'nin GPT-4o lansmanında gördüğümüz yapay zeka yeteneklerine benzer özellikler sunmayı amaçlıyor. GPT-4o, kullanıcıların karşısında gerçek bir insan varmış gibi ses mimikleri yaparak ve duyguları sesle yansıtarak cevaplar verebiliyordu. Apple da Siri ile bu seviyede bir performans sunarak kullanıcılarını memnun etmeyi planlıyor.

Proaktif zeka: Kullanıcı ihtiyaçlarını öngören siri

Siri'nin yeni yetenekleri arasında proaktif zeka adı verilen bir yaklaşım yer alacak. Bu teknoloji, kullanıcının ne demek istediğini anlayarak ihtiyaçlarını önceden sezecek ve gerekli bilgileri sunacak. Siri, gün boyunca gerçek bir asistan gibi sürekli iletişimde kalarak iPhone sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak. Proaktif zeka, "bildirimlerin otomatik özetlenmesi", "sesli notların yazıya geçirilmesi" ve "haber makalelerinin hızlı özeti" gibi özellikleri de içerecek.

Yaratıcı yapay zeka uygulamaları

Apple'ın iOS 18 ile entegre edeceği diğer önemli yenilikler arasında yaratıcı yapay zeka uygulamaları da bulunuyor. Microsoft'un CoPilot uygulamasında olduğu gibi, kullanıcılar iPhone ile çektikleri fotoğrafları yapay zeka yardımıyla düzenleyebilecek ve sesli veya yazılı komutlarla tamamen sıfırdan yeni görüntüler oluşturabilecekler. Bu özellik, özellikle fotoğraf ve video düzenlemeyi seven kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlayacak.

Apple'ın hız sınavı

Ancak Apple'ın önünde önemli bir zorluk bulunuyor. Şirket, iOS güncellemelerini yılda bir kez duyuruyor, bu da rakiplerine göre daha yavaş bir yenilik süreci anlamına geliyor. Özellikle OpenAI gibi hızlı ve seri bir şekilde yeni özelliklerini devreye sokabilen rakipler, kullanıcıları etkileyerek Apple'ın arayı kapatmasını zorlaştırabilir. Bu nedenle Apple, iOS 18 ile birlikte daha hızlı ve etkili bir yenilik sürecine girmeyi hedefliyor.