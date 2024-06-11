Apple, iOS 18'i duyurdu! iOS 18 nasıl yüklenir?

Dün akşam gerçekleştirilen WWDC 2024 etkinliklerinde, teknoloji devi Apple, merakla beklenen iOS 18'i duyurdu. iPhone kullanıcılarının heyecanla beklediği yeni özellikler ve geliştirmeler, etkinlikte tanıtıldı. Ancak sürprizler bununla da sınırlı kalmadı. Apple, iOS 18'in ilk geliştirici beta sürümünü de yayımlayarak, meraklılarına şimdiden bu yenilikleri deneyimleme fırsatı verdi. İşte, iOS 18'in getirdiği yenilikler ve beta sürümünü yüklemenin adımları...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, WWDC 2024 etkinliklerinde iPhone kullanıcılarını heyecanlandıran bir duyuru yaptı. iOS 18'in tanıtımıyla birlikte, iPhone sahipleri çok yakın bir gelecekte kullanabilecekleri yeni özellikler hakkında bilgi sahibi oldu.

Ancak meraklılar için, iOS 18'i şimdiden deneyimleme fırsatı da mevcut. Zira Apple, iOS 18'in ilk geliştirici beta sürümünü resmen yayımladı. Eğer belirli şartları sağlıyorsanız, iOS 18'i hemen şimdi kullanmaya başlayabilirsiniz.

iOS 18 geliştirici beta sürümünü yüklemek için gerekenler

iOS 18'in geliştirici beta sürümünü şimdiden deneyimlemek isteyenler için birkaç önemli adım bulunuyor. İşte bunlar:

Geliştirici hesabı edinin: Apple hesabınızı geliştirici hesabına dönüştürmeniz gerekiyor. Beta sürümünü yükleme adımları:

Telefonunuzdan "Ayarlar" bölümüne gidin.

"Genel"e ve ardından "Yazılım Güncelleme" seçeneğine dokunun.

"Beta Güncellemeleri"ne tıklayın.

iOS 18 Developer Beta'yı seçin.

"Şimdi Güncelle" seçeneğine dokunun.

Yukarıdaki adımları takip ederek, iOS 18'in geliştirici beta sürümünü kolayca yükleyebilirsiniz. Ancak unutmayın, beta sürümlerinde uygulamalarda çökme ve bazı işlevlerin çalışmaması gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca veri kaybı riski de bulunuyor. Bu nedenle, bu sürümü yüklemeye karar vermeden önce dikkatli olmanız önemlidir.

iOS 18 kullanıcılara neler sunacak?

iOS 18, kullanıcılara bir dizi yeni özellik ve geliştirmeler sunacak. Bunlar arasında performans iyileştirmeleri, kullanıcı arayüzü değişiklikleri, yeni uygulama ve hizmet entegrasyonları gibi pek çok yenilik bulunuyor. Ayrıca, gizlilik ve güvenlik konularında da önemli güncellemeler yapılmış olacak. iOS 18'in detaylı özellikleri ve kullanıcı deneyimi, beta sürümünün kullanıma sunulmasıyla birlikte daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır.