Apple, iPad kullanıcılarına uzun süredir beklenen uygulamayı sonunda sunacak

Apple'ın uzun yıllardır iPad kullanıcılarına sunmadığı temel uygulamalardan biri olan Hesap Makinesi, sonunda iPad'lere geliyor olabilir.

Apple, uzun yıllardır iPad kullanıcılarına bazı temel uygulamaları sunmamakta ısrar ediyordu. Ancak son gelen bilgilere göre, bu durum değişmeye başlayabilir. Özellikle Hava Durumu uygulamasının iPadOS 16 ile birlikte ilk kez iPad kullanıcılarına sunulmasının ardından, Hesap Makinesi uygulamasının hala eksik olması dikkat çekiyordu. Bu durum, kullanıcıların hesaplama işlemleri için alternatif yollar aramasına neden oluyordu.

Apple'ın bu tutumu değişiyor

14 yıldan fazla bir süredir iPad'lerde Hesap Makinesi uygulamasının bulunmaması, kullanıcıların bu temel uygulamayı ne kadar çok istediğini toplumda adeta bir şaka haline getirmişti. Apple yöneticileri ise genellikle, üçüncü taraf uygulamaların sunulan işlevleri karşıladığını ifade ediyorlardı. Ancak son bilgilere göre, Apple'ın bu tutumu değişiyor gibi görünüyor.

Konuya yakın bir kaynakla yapılan görüşmeye dayanarak MacRumors, Apple'ın iPadOS 18 yüklü iPad'ler için bir Hesap Makinesi uygulaması yayınlamayı planladığını bildirdi. Ayrıca, AppleInsider'ın geçtiğimiz hafta yayınladığı haberde, macOS 15'in yenilenmiş bir Hesap Makinesi uygulaması alacağına dair bilgiler de bulunuyor. MacRumors, güncellenen Mac uygulamasının, yeni iPad uygulamasını temel alacağına inanıyor.

Apple'ın WWDC 2024 etkinliğinde yeni iPad 18'i tanıtmasıyla birlikte, yeni Hesap Makinesi uygulamasının gerçekten iPad'lere gelip gelmeyeceğini öğrenmiş olacağız. Bu adım, Apple kullanıcılarının temel ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak adına önemli bir gelişme olabilir.