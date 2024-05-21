Apple, iPhone'daki fotoğraf sorununu yeni güncelleme ile çözdü

Apple, iOS 17.5.1 yazılım güncellemesini yayımladı. Bu güncelleme ile iOS 17.5'te ortaya çıkan silinen fotoğrafların görüntülenmeye başlaması sorununa da çözüm sunuldu.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, son günlerde ilginç bir sorunla gündemdeydi. Daha önceki haberlerimizde iPhone kullanıcılarının eskiden sildikleri fotoğrafları yeniden görmeye başladıklarını paylaşmıştık. Neyse ki Apple, bu sorunu çözen yeni bir güncelleme yayımladı.

Güncellemeyi yüklemek için adımlar

Apple, iPhone sahipleri için iOS 17.5.1 kodlu yeni bir güncelleme yayımladı. Bu güncelleme, kullanıcıların bir süredir yaşadığı sildiği fotoğrafların yeniden görünmesi sorununu düzeltiyor. Eğer siz de bu durumu yaşıyorsanız, bu güncellemeyi hemen yüklemenizi öneririz.

iOS 17.5.1 güncellemesi, oldukça küçük bir boyuta sahip. Telefonunuzun yazılım güncelleme sayfasına girdiğinizde görebileceğiniz güncelleme, sadece 314,5 MB boyutunda. Bu nedenle, Wi-Fi bağlantısı beklemeden mobil veri ile de güncellemeyi indirip kurabilirsiniz.

Bu güncellemeyi yüklemek oldukça basit. İşte adım adım yapmanız gerekenler: