Apple itiraf etti: Android’e iMessage’ı getiren Beeper Mini’yi kapattı

Apple, çıkar çıkmaz kullanıcıların oldukça beğendiği Beeper Mini'yi kapattı. Uygulama güvensiz bulundu. Bu nedenle daha kullanıma doğru düzgün açılamadan kapatılmış oldu.

Apple'ın sorunsuz ve stabil çalışan iMessage servisi, Android kullanıcıları için erişilemeyen bir hizmet olarak bilinirken, birçok şirket bu eksikliği gidermek amacıyla iMessage'ı Android'e taşıyan uygulamalar geliştirmeye çalışıyor. Ancak, bu uygulamalar genellikle bir Mac sunucusuna bağlanarak çalıştığı için doğrudan servise erişim sağlamıyor. Beeper Mini ise bu sorunu ortadan kaldırmayı amaçlayan bir uygulama olarak öne çıktı.

Beeper Mini kapatıldı

Fakat, Beeper Mini geçtiğimiz Cuma günü bazı problemlerle karşılaştı ve şirket, sorunun Apple kaynaklı olduğunu belirtti. Beeper Mini, diğer servislerden farklı olarak uzaktaki bir Mac cihazına bağlanmadan çalışıyor. Ancak opsiyonel olarak Apple üzerinden giriş yapma olanağı tanıyor. Bu durum, Apple'ın iMessage servisine doğrudan erişim sağlayan bir Android cihazını tespit etmesini güçleştirebiliyor.

Apple yetkilisi Nadine Haija, 9to5Mac'e yaptığı açıklamada, Beeper Mini'nin iMessage'a Apple'ın izni olmadan doğrudan erişim sağladığını belirterek, bu uygulamanın sahte bilgiler kullanarak bu erişimi sağladığını ifade etti. Beeper Cloud adlı önceki hizmetin bir sunucu üzerinden çalıştığını belirten Haija, Beeper Mini'nin doğrudan hizmete erişmesinin Apple'ın kullanım koşullarını ihlal ettiğini vurguladı.

Beeper CEO'su Eric Migicovsky ise Apple'ın iMessage protokolünü kullanmak için bir Apple cihazına ihtiyaç olduğunu, Beeper Mini'nin de kullanıcıların kendi Apple cihazlarını kullanmasını sağladığını savundu. Ancak, Beeper Mini'nin geleceği şu anda belirsiz, çünkü Apple, iMessage servisi ile ilgili güvenlik ve kullanım koşullarına sıkı bir şekilde bağlı kalıyor.