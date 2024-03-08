Apple Music, artık bu cihazlarda çalışmayacak

Apple Music uygulamasının, root erişimi açılmış olan Android cihazlarda çalışmayacağı ortaya çıktı.

Apple, Android cihazlarda root erişimi olan kullanıcıları hedefleyen bir adım attı. Şirketin Android tabanlı cihazlarda root durumunu kontrol etmeye başladığı ve Apple Music'in yalnızca root işlemi yapılmamış cihazlarda çalıştığı bildirildi.

APPLE MUSİC ARTIK ROOT ERİŞİMLİ CİHAZLARDA KULLANILAMIYOR

Apple'ın Android için (4.7) en son beta sürümü, cihazın root'lu olup olmadığını kontrol ediyor. Root işlemi yapılmışsa, Apple Music uygulaması çalışmıyor ve kullanıcıya "Apple Music artık root erişimli cihazlarda kullanılamıyor" şeklinde bir uyarı gösteriyor.

Ancak, Apple'ın bu adımı endüstride ilk değil. Root erişimli Android cihazlara kısıtlama getiren pek çok şirket bulunuyor. Özellikle bankacılık ve mobil ödeme uygulamaları, genellikle root erişimli cihazlarda çalışmıyor. Samsung Pay ve Samsung Cüzdan gibi önemli platformlar da root erişimli Galaxy telefonlarda çalışmıyor. Ayrıca, Google da root erişimli telefonlarda Google Mesajlar RCS'yi engelliyor.