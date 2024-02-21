Apple Music, herkesin "keşke olsa" dediği özelliği hayata geçiriyor

Apple Music, yakında diğer müzik hizmetlerinden çalma listelerinizi kolaylıkla aktarmanıza imkan sağlayacak yeni özelliğini hayata geçirebilir.

Müzik dinleme alışkanlıklarınızı korurken farklı akış hizmetlerine geçiş yapmak sık sık karşılaşılan bir durum olabilir. Ancak çalma listelerinin taşınması, bu geçişi oldukça zorlu hale getirebilir. Apple, bu sorunu çözmek için yeni bir çözüm üzerinde çalışıyor.

BU ÖZELLİK NE ZAMAN SUNULACAK?

Reddit kullanıcıları ve MacRumors tarafından fark edilen bir gelişmeye göre, Apple Music'in Android beta sürümünde, SongShift adlı üçüncü taraf bir hizmeti destekleyen yeni bir çalma listesi taşıma aracına referanslar bulunuyor. SongShift, kullanıcıların farklı akış hizmetleri arasında şarkıları kopyalamak için kullandığı bir araç.

Apple, kullanıcılarına SongShift entegrasyonu hakkında bilgi vermek için uygulama içi bir duyuru yapmayı planlıyor. Bu entegrasyon, kullanıcıların diğer müzik hizmetlerinde oluşturdukları çalma listelerini Apple Müzik kitaplığına kolayca eklemelerini sağlayacak.

SongShift gibi araçlar genellikle tek seferlik ödeme veya abonelik gerektiriyor. Özellikle Apple Music kullanıcıları için, çalma listelerini senkronize tutmak ve diğer akış hizmetlerini kullanmaya devam etmek isteyenler için bu entegrasyon önemli bir kolaylık sağlayabilir.

Ancak, Apple henüz resmi olarak SongShift ile ortaklığını duyurmadı. Dolayısıyla, bu özelliğin ne zaman ve tüm kullanıcılara sunulup sunulmayacağı konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor. Bu durum, Apple Music kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor ve merakla bekleniyor.