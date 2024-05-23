Apple Music'in En iyi 100 albüm listesi: Müzik dünyasının en seçkin eserleri

Apple Music, en iyi albüm listesini nihayet tamamladı. İşte Apple'a göre gelmiş geçmiş en İyi 100 albüm...

Apple Music, geçtiğimiz günlerde tüm zamanların en iyi 100 albümünü seçmeye başladı ve bu listeyi her gün 10 sırayı açıklayarak paylaştı. Apple Music'in uzman ekibi ile birlikte Maren Morris, Pharrell Williams, J Balvin, Charli XCX, Mark Hoppus, Honey Dijon ve Nia Archives gibi ünlü sanatçılar, şarkı yazarları, prodüktörler ve sektör profesyonelleri tarafından hazırlanan bu liste, müzik dünyasının en değerli albümlerini kutlamak amacıyla oluşturuldu.

Listenin arkasındaki fikir

Apple Music, bu listenin "Apple Music'teki dinlenme sayılarından tamamen bağımsız bir editoryal açıklama" olduğunu ve müzikseverlerin dünyasını şekillendiren albümlere bir sevgi mektubu niteliğinde olduğunu belirtiyor. Listenin oluşturulmasında, dinlenme istatistiklerinden ziyade albümlerin kültürel ve sanatsal etkileri dikkate alındı.

Rachel Newman'dan açıklama

Apple Music'in içerik ve editoryal kıdemli direktörü Rachel Newman, "En İyi 100 Albüm, en iyi insan kürasyonu, hikaye anlatma sanatına duyulan takdir ve müziğe olan eşsiz bilgi ve daha derin bir sevgi ile Apple Music'i müzikseverler için en iyi hizmet haline getiren tüm unsurları bir araya getiriyor" diyerek projenin önemini vurguladı. Newman, bu listenin uzun süredir üzerinde çalıştıkları bir proje olduğunu ve dünya ile paylaşmaktan büyük gurur ve heyecan duyduklarını ifade etti.

Listenin tamamlanması ve ilk 10

Apple Music, en iyi 100 albümlük listeyi tamamladı ve müzikseverlerle paylaştı. İlk 10'da yer alan albümler, müzik dünyasında büyük etki yaratmış ve milyonlarca dinleyiciye ulaşmış eserlerden oluşuyor. İşte listenin ilk 10'u:

Lemonade (2016), Beyoncé Nevermind (1991), Nirvana Back to Black (2006), Amy Winehouse good kid, m.A.A.d city (2012), Kendrick Lamar Songs in the Key of Life (1976), Stevie Wonder Blonde (2016), Frank Ocean Purple Rain (1984), Prince & The Revolution Abbey Road (1969), The Beatles Thriller (1982), Michael Jackson The Miseducation of Lauryn Hill (1998), Lauryn Hill

Bu listeye ek olarak, Apple Music her albümün derinlemesine analizini, arşiv röportajlarını ve daha fazlasını içeren özel bir mikro site de oluşturdu. 100best.music.apple.com adresinde erişilebilen bu mikro site, müzikseverlere albümler hakkında daha fazla bilgi ve içerik sunuyor. Site, müziğin derinlemesine anlaşılması ve takdir edilmesi için tasarlandı.