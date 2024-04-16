Apple neden iPhone'lara radyo erişimi sağlamıyor?

Apple'ın iPhone'lara FM radyo özelliği eklememesi, kullanıcılar arasında merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle mobil cihazlarda standart bir özellik olarak görülen FM radyo, iPhone'larda neden bulunmuyor?

Tek bir dokunuşla FM radyo yayınına erişmek, çoğu mobil cihaz için yaygın bir özellik olsa da, iPhone kullanıcıları için bu durum geçerli değil. Özellikle Android platformundan iPhone'a geçiş yapanlar için, FM radyo eksikliği oldukça belirgin bir dezavantaj olarak görülüyor.

iPhone'larda neden radyo yok?

iPhone 7'den önceki modellerde, FM radyo alıcısı bulunuyordu. Apple, bu modellerde kullanılan Wİ-Fİ/Bluetooth yonga setini Broadcom'dan satın alıyordu ve bu yonga setine radyo alıcısı entegre edilmişti. Dolayısıyla, Apple'ın mevcut alıcıyı kullanması oldukça mantıklıydı. Ancak, radyo özelliği, iPhone'larda donanımsal olarak etkinleştirilmedi.

Neden mi? Çünkü Apple, cihazlarına ekleyeceği her özellik için çok seçici davranan bir şirket. Apple, bir özelliğin eklenip eklenmemesi konusunda, yapılabilirlikten ziyade nedeninin ne olduğunu önemser. Bu nedenle, radyo özelliği, Apple için gereksiz bir özellik olarak değerlendirildi.

Apple, FM radyoların kullanıcı deneyimlerini temel standartlarda bile karşılamadığına inanıyor. Örneğin, radyo istasyonlarının kullanılabilirliği, kullanıcının bulunduğu konuma bağlı olarak değişir. Ayrıca, radyo ses kalitesi genellikle düşüktür ve reklam araları uzun olabilir. Tüm bu nedenlerden dolayı Apple, FM radyo özelliğini iPhone'lardan tamamen kaldırdı ve bu özelliğe yer vermedi.