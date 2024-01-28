Apple Pencil 3, efsane bir özellikle geliyor

iPadOS 17.4'e göre Apple Pencil 3, efsane bir özellik getiriyor. Bu özellikle birlikte Apple Pencil 3, bul özelliğini sunarak, alanında bir ilk olaca.

iPadOS 17.4 sürümünde, geliştiricilere sunulan yenilikler arasında, yatay Face ID kameralı yeni iPad Pro modeli ile birlikte yeni Apple Pencil 3'e işaret eden referanslar bulunuyor. Yeni Apple Pencil modelinin, Bul özelliğiyle geleceği belirtiliyor. Bu, bir Apple kaleminin ilk defa Bul özelliğine sahip olacağı anlamına geliyor.

Apple Pencil modelinde "Bul" özelliği

Apple'ın Find My (Bul) uygulamasıyla entegre çalışacak olan yeni Apple Pencil modeli, kullanıcıların kaybolan kalemlerini bulmalarına yardımcı olacak. Bu özellik, AirPods ve AirTags gibi diğer Apple cihazlarında kullanılan Bul özelliğine benzer şekilde çalışacak. Ancak, yeni Apple Pencil'ın UWB (Ultra Wideband) teknolojisine sahip olup olmayacağı veya Bul özelliğinin sadece son konumu gösterip göstermeyeceği henüz bilinmiyor.

iPadOS 17.4 beta, geliştiricilere, Apple Pencil ile uyumlu hale getirebilecekleri PencilKit API'nin yeni sürümünü sunuyor. PencilKit 3 ile getirilen yenilikler hakkında henüz bilgi bulunmasa da, bu yeni sürümün yeni donanım gerektiren özellikler kazanabileceği düşünülüyor.

Öte yandan, Apple'ın yeni nesil iPad Pro için yeniden tasarlanmış aksesuarlar üzerinde çalıştığı biliniyor. Geçen yıl, Apple Pencil 3'ün değiştirilebilir manyetik uçlara sahip olacağına dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Ayrıca, yeni iPad Pro modelinin OLED ekran, M3 çip ve MagSafe teknolojisine sahip olacağına dair bilgiler de bulunuyor. Yeni iPad'lerin muhtemelen Mart ayı etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.