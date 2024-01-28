iOS 17.4 beta sürümünü yayınladı. Bu güncelleme, Apple Podcast uygulamasına transkript özelliği geliyor. Gelen yeni özellikle birlikte artık podcastlerin transkriptleri de yayınlanacak.

Apple, AB'deki kullanıcılar için önemli değişiklikleri içeren iOS 17.4 beta sürümünü yayınladı. Bu güncelleme, Apple Podcast uygulamasına transkript özelliği ekliyor.

Apple Podcast uygulamasına yeni özellik

Beta kullanıcılarına göre, transkriptler otomatik olarak oluşturuluyor ve yayın boyunca eşzamanlı olarak görüntüleniyor. Kullanıcılar, podcast yayınında belirli bir kelimeyi arayabilir ve o kelimenin geçtiği bölüme hızlıca atlayabilirler.

Ancak, şu anda tüm podcastlerde bu transkript özelliği desteklenmiyor ve transkriptler yalnızca İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca dillerinde sunuluyor. Yayıncılar, istedikleri takdirde kendi transkriptlerini de yükleyebilirler.

iOS 17.4 şu anda geliştiriciler için erişilebilir durumda ve Mart ayında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Bu güncelleme, sadece AB kullanıcılarını değil, tüm iOS kullanıcılarını ilgilendiren yenilikler de içeriyor.