Apple, Siri'yi Yapay zeka ile güçlendiriyor! İşte yeni özellikler

Apple, WWDC etkinliğinde sanal asistanı Siri'ye ChatGPT'nin entegre edileceğini resmi olarak duyurdu.

Apple, 10 Haziran'da düzenlenen WWDC 2024 etkinliğinde Siri sanal asistanına yönelik bir dizi yeniliği duyurdu. Siri, güncellenmiş bir tasarımın yanı sıra, konuşma ve konuşulan dil komutlarını anlama konusunda iyileştirmeler ve ChatGPT ile entegrasyon gibi yapay zekâ destekli çeşitli özelliklerle donatılıyor. Peki, bu yeni Siri bize neler sunacak? Yapay zekâ desteği Siri'ye hangi yenilikleri getirecek?

Yeni Siri nasıl bir asistan olacak?

Apple'ın WWDC etkinliğinde tanıttığı yeni özellikler, Siri'yi daha akıllı ve kullanıcı dostu hale getirecek. Güncellenmiş tasarımıyla Siri, ekran üzerinde parlayan çok renkli bir kenarlık gösterecek. Bu görsel yenilik, kullanıcı deneyimini zenginleştirmeyi hedefliyor.

Daha akıllı ve bağlamı anlayan bir Siri

Siri'nin en büyük yeniliklerinden biri, kullanıcılarla konuşurken kelimeleri karıştırdıklarında onları daha iyi anlama yeteneği olacak. Siri, kullanıcıların istekleri arasında konuşmanın bağlamını koruyabilecek. Örneğin, belirli bir yerle ilgili hava durumu bilgisi sunduktan sonra aynı yer için bir etkinlik oluşturabilecek.

Kişisel zeka sistemi: Apple Intelligence

Yeni Siri özelliklerinin birçoğu, Apple'ın geliştirdiği gizlilik odaklı kişisel zeka sistemi Apple Intelligence sayesinde mümkün olacak. Bu sistem, Siri'ye harekete geçme ve ekrandaki içerikleri anlama yeteneği kazandırıyor. Örneğin, bir kişi size yeni adresini mesajla gönderdiğinde, Siri bu bilgiyi kişi kartınıza otomatik olarak ekleyebilecek.

Kullanıcılar, Siri'ye kullanmak istedikleri bir uygulamayı ya da özelliği tarif ederek isteklerde bulunabilecek. Siri, ilgili bilgileri anlayıp getirebilecek. Ayrıca, kullanıcılar ekranın alt kısmına çift dokunarak sorularını ve isteklerini yazabilecek ve bu eylemleri yazarak veya sesli komutlarla gerçekleştirebilecekler.

ChatGPT entegrasyonu

Apple, Siri'ye ChatGPT entegrasyonunu getirerek asistanın bilgi ve yanıt verme yeteneklerini daha da genişletecek. Siri, belirli durumlarda ChatGPT'nin uzmanlığından yararlanabilecek. Örneğin, kullanıcılar yemek tarifi tavsiyesi istediğinde, Siri bu isteği ChatGPT'ye yönlendirecek ve en uygun tarifi sunacak.

Siri'nin yeni özellikleri ne zaman kullanıma sunulacak?

ChatGPT entegrasyonunun bu yılın sonlarına doğru kullanıma sunulması bekleniyor. Apple Intelligence tarafından desteklenen yeni Siri özellikleri ise ABD'de bu sonbaharda iOS 18 ile beta olarak kullanıma sunulacak.